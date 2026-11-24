Kia EV2 è il nuovo SUV elettrico di segmento B della casa automobilistica sudcoreana, nonché il modello più compatto della sua gamma a zero emissioni. Progettato, sviluppato e prodotto in Europa, il veicolo si posiziona come modello d’accesso all’offerta elettrica del marchio.

Pensata per soddisfare anche le esigenze di mobilità quotidiana delle famiglie, la vettura sudcoreana è disponibile con due capacità di batteria e un’autonomia dichiarata fino a 453 km, ancora in fase di omologazione WLTP. La dotazione comprende sistemi avanzati di assistenza alla guida, tecnologie per la connettività e soluzioni dedicate alla versatilità degli interni.

Kia EV2 2026: design, batterie, autonomia e ricarica

Il design di Kia EV2 riprende la filosofia stilistica Opposites United, già adottata sugli altri modelli elettrici del marchio. La carrozzeria presenta proporzioni verticali, passaruota pronunciati, una linea di cintura rialzata e gruppi ottici con firma luminosa Star-map Signature.

Sono previste due configurazioni di batteria: Standard Range da 42,2 kWh e Long Range da 61 kWh, con un’autonomia dichiarata rispettivamente di 317 e 453 km (omologazione WLTP in corso).

Entrambe le versioni adottano un’architettura elettrica a 400 V. La ricarica rapida in corrente continua dal 10 all’80% richiede 29 minuti per la batteria Standard Range e circa 30 minuti per quella Long Range. La ricarica in corrente alternata supporta invece potenze di 11 e 22 kW.

Kia EV2 2026: interni, infotainment e sistemi ADAS

L’abitacolo dispone di sedili posteriori scorrevoli indipendenti, mentre il bagagliaio offre una capacità di carico fino a 400 litri.

La plancia integra il sistema di infotainment ccNC (connected car Navigation Cockpit), composto da un quadro strumenti digitale e uno schermo touch centrale, entrambi da 12,3 pollici, oltre a un display da 5,3 pollici dedicato alla climatizzazione.

È prevista anche una versione più economica, denominata ccNC Lite. Entrambe supportano gli aggiornamenti software over-the-air (OTA) e i servizi Kia Upgrades.

La dotazione ADAS comprende l’Highway Driving Assist 2, il Front Collision Avoidance Assist 2.0, lo Smart Cruise Control 2, il Remote Smart Parking Assist Entry, il Blind-spot View Monitor e il Surround View Monitor.

Kia EV2 è inoltre il primo modello del marchio a integrare l’In-Cabin Monitoring Unit (ICMU), un dispositivo installato nello specchietto retrovisore interno che monitora l’attenzione del conducente e la posizione dei passeggeri. In caso di mancata risposta del conducente, il sistema attiva automaticamente la funzione Minimum Risk Manoeuvre, riducendo la velocità del veicolo ed emettendo segnali acustici.

Attraverso la Kia App è infine possibile visualizzare una riproduzione tridimensionale della propria vettura, comprensiva del colore della carrozzeria e della configurazione dei sedili.

Kia EV2 2026: telaio e dinamica di guida

La messa a punto del telaio è stata effettuata tenendo conto delle caratteristiche delle strade europee. Sospensioni e ammortizzatori sono stati calibrati per bilanciare la risposta dei due assi, mentre la taratura dello sterzo privilegia una risposta fluida e lineare.

Lo sviluppo ha previsto anche test invernali in Svezia su fondi innevati e ghiacciati. A supporto della guida su superfici a ridotta aderenza intervengono il controllo elettronico della stabilità (ESC) e la specifica modalità di guida Snow.

Kia EV2 2026: insonorizzazione e comfort acustico

Lo Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC) ha sviluppato diverse soluzioni per contenere rumori e vibrazioni all’interno dell’abitacolo, tra cui rivestimenti specifici dei passaruota, parabrezza acustico, vetri insonorizzati delle portiere ed elementi isolanti nella zona del cruscotto e del sottoscocca.

Con Kia EV2 debutta inoltre sul mercato europeo Bold Motion Symphony, la nuova identità sonora del marchio, che comprende 20 suoni dedicati a diverse funzioni del veicolo, tra cui i segnali di benvenuto, gli avvisi acustici e la segnalazione della presenza della vettura ai pedoni.

Kia EV2 2026: produzione e lancio sul mercato

La produzione di Kia EV2 è stata avviata nello stabilimento di Žilina, in Slovacchia, interessato nel 2025 da alcuni interventi di modernizzazione della linea produttiva.

La prima versione a entrare in produzione è stata la Standard Range con batteria da 42,2 kWh, mentre per le versioni Long Range da 61 kWh e GT-Line l’avvio della produzione era previsto a partire da giugno 2026.