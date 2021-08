La Citroën Ami parla tedesco… e si trasforma in Opel Rocks-e!

Prendendo spunto dalla microcar elettrica francese, la Casa del Fulmine propone la sua soluzione per dare la svolta alla mobilità in Germania: ecco la super-compatta guidabile già da 14 anni!

La mobilità sostenibile sta diventando sempre più importante nelle nostre città: districarsi agilmente in mezzo al traffico è la priorità di molti ed è per questo motivo che, mesi fa, il marchio Citroën aveva proposto la piccola Ami, ultra-compatta dallo stile innovativo e dalle mille possibilità di utilizzo. Come capitato in altre occasioni, ora anche Opel vuole seguire la stessa strada e lo farà con la sua nuovissima Rocks-e… a conti fatti una Ami ma con il logo della Casa del Fulmine!

Basta osservare le foto presenti in gallery per rendersi conto che le due vetture sono molto simili tra di loro: sempre lunga 2,41 metri e larga 1,39 metri, la Opel Rocks-e si distingue esclusivamente per alcuni particolari, come il Vizor anteriore, il design aerodinamico dei cerchi da 14”, i badge specifici e la colorazione scelta per la carrozzeria (con pannelli intercambiabili), ora in grigio-nero-giallo e non più in arancione-azzurrino.

Come la Ami, invece, sono presenti le portiere ad apertura differenziata “controvento” e un abitacolo davvero minimale, nel quale trova posto il quadro strumenti digitale, il volante piatto e alcuni vani per trasportare gli oggetti più importanti. Stesso discorso per il motore, che è sempre da 8 CV ed è associato a un pacco batterie da 5,5 kWh: anche in questo caso le prestazioni sono nell’ordine dei 45 km/h di velocità massima e dei 75 km di autonomia complessiva (ciclo WLTP), ricaricabili attraverso la presa domestica a 220V in circa tre ore e mezza.

Proprio grazie a queste caratteristiche anche la Opel Rocks-e potrà essere guidata a partire dai 14 anni con la patente AM: un grande vantaggio soprattutto per i più giovani, che potranno metterla in garage a partire da questo autunno quando verrà commercializzata in Germania negli allestimenti Klub e TeKno. Per il resto d’Europa, invece, toccherà attendere i primi mesi del 2022, con un prezzo di base che non dovrebbe discostarsi troppo da quello della Ami… vale a dire circa 5.430 Euro.