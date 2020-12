La Ferrari più sicura del mondo? La 458 Speciale by AddArmor da 605 CV!

Se volete proteggere con una corazza da 30 kg anti-proiettile la vostra Ferrari 458 Speciale, allora fate un colpo di telefono all'americana AddArmor. L'intervento, tuttavia, vi costringerà a staccare un assegno dal almeno 28.000 dollari

Le strade non sono più sicure come una volta, soprattutto se guidiamo una supercar costruita a Maranello. Alla vista di una “Rossa” come la bellissima Ferrari 458 Speciale, i malintenzionati non ci penseranno due volte a tentare un assalto nei vostri confronti, quindi è meglio correre ai ripari. Come? Rivolgendosi all’americana AddArmor, un’azienda con base a Jackson, nel Wyoming: il suo scopo è quello di “corazzare” qualsiasi tipo di veicolo con un trattamento anti-proiettile che coinvolge non solo i finestrini e il parabrezza, ma anche l’intera carrozzeria, per una protezione completa da qualsiasi pericolo esterno.

Dopo aver modificato SUV e vetture familiari, la AddArmor ha quindi allargato i suoi servizi anche alle sportive della factory modenese, trasformando proprio una 458 Speciale in una sorta di “cassaforte blindata” a quattro ruote: il processo ha reso necessaria la ricostruzione dell’intero bodywork e di parte della meccanica interna, dotandole entrambe di un’armatura leggera dieci volte più resistente e il 60% meno pesante dell’acciaio balistico. In questo modo la blindatura ottenuta (dal peso di 70 kg ridotti poi a 30 grazie all’uso intensivo della fibra di carbonio) ha raggiunto il livello B4, che non va ad intaccare l’estetica della vettura (rimasta sostanzialmente invariata) ma che è in grado di resistere ai proiettili di una 44 Magnum o di piccoli fucili d’assalto calibro 9mm.

Il pacchetto protettivo della AddArmor, inoltre, comprende di serie anche un impianto di scarico prodotto dalla italiana Capristo, in grado di aumentare di 40 cavalli e 88 Nm di coppia massima le già sorprendenti prestazioni della 458 Speciale, ora capace di raggiungere la velocità massima di 325 km/h nonostante il peso aggiuntivo della corazza. Quest’ultima, inoltre, può essere ulteriormente personalizzata con tanti altri optional, come gli spray al peperoncino da tenere nell’abitacolo, le maniglie elettrificate, il paraurti anteriore capace di abbattere i posti di blocco e due esclusivi sistemi capaci rispettivamente di individuare le mine sul terreno e di creare una cortina fumogena per scappare a tutto gas dai malviventi. Il prezzo per corazzare questa Ferrari? A partire da 28.000 dollari, l’equivalente di circa 23.000 Euro: questo e altro per farla sentire al sicuro!