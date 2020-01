Lancia Delta HF: la Evoluzione GT prodotta in serie limitata

Dalla mitica Lancia Delta HF Integrale nascerà la Evoluzione GT, progetto che ha l'obiettivo di riportare in auge la leggenda del Mondiale Rally di fine anni '80 - inizi anni '90

Oggi le sportive compatte sono un monopolio delle case automobilistiche tedesche come BMW, Audi e Mercedes… un tempo, invece, il mercato privilegiava l’audacia dei piccoli costruttori, che erano riusciti a mettere in campo dei prodotti tecnicamente competitivi ma anche bellissimi da vedere. Uno tra questi è sicuramente la mitica Lancia Delta HF Integrale, vincente nel Mondiale Rally tra il 1988 e il 1993 con ben 5 allori Costruttori e 35 vittorie all’attivo: si tratta di una leggenda delle corse su sterrato, che forse presto potrebbe fare il suo ritorno sulla scena internazionale grazie all’amore di un piccolo team indipendente, restio a volerla abbandonare definitivamente in un museo.

Il progetto per riportare in auge la HF Integrale è chiamato Evoluzione GT ed è sulla bocca degli appassionati già dal 2016: la volontà è quella di creare la nuova “Delta”, ammodernando la base di partenza con una linea più attuale e con tutti i sistemi tecnologici del momento. A questa vera e propria missione hanno preso parte la pugliese Web Composite, società del Gruppo aeronautico RAV Aerospace, la torinese NCMEC (lavorazioni industriali) e altri partner, che hanno dato in questi anni concretezza all’intero progetto.

Le informazioni rilasciate al pubblico, però, sono veramente poche: ad oggi si sa che il telaio di partenza della Evoluzione GT è quello di una Fiat Stilo modificato e rinforzato, mentre il motore è un quattro cilindri turbo-compresso da almeno 300 cavalli. Per quanto riguarda l’estetica, la nuova “Delta” si distingue per la mascherina retinata, i quattro fari circolari, i passaruota bombati e il grande spoiler posteriore ad ala regolabile, molto simile alla S4 del Gruppo B. Quando verrà prodotta questa bellezza? Purtroppo ancora non si sa nulla: in ogni caso sarà un’edizione limitata a pochissimi esemplari, ampiamente customizzabile e con prezzi, ovviamente, molto alti.