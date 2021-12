Lancia Delta Safarista: il restomod di Automobili Amos in soli 10 esemplari

L'azienda con base a Varese ha pubblicato i primi bozzetti della versione da "Safari Rally" della sua Lancia Delta Futurista

Nel mondo dei rally la Lancia Delta HF Integrale è sicuramente una delle vetture più conosciute e amate dagli appassionati: pluri-vittoriosa nelle mani del nostro Miki Biasion, ancora oggi è un vero oggetto da collezione da custodire gelosamente in garage ed è per questo motivo che, per farla tornare su strada, molte aziende hanno deciso di indirizzarla verso la strada dei “restomod“, splendidi restauri d’autore in chiave moderna come quelli proposti dalla Automobili Amos.

Nel 2018 la factory di Varese, infatti, aveva già proposto la sua Lancia Delta Futurista, oggi servita come base di partenza per un secondo modello che invece si ispira alla versione del Gruppo A costruita all’epoca per le competizioni del Safari Rally di fine anni ’80 – inizi anni ’90. Il suo nome, come potete indovinare, è diventato “Lancia Delta Safarista” e presenta diverse caratteristiche specifiche che la rendono praticamente perfetta per divertirsi in sicurezza durante l’off-road.

Come accaduto per la Fururista, anche la Safarista si “appoggia” a una Delta Integrale 16V come “donor-car”, dalla quale sono state rimosse le portiere posteriori nell’ottica di aggiungere numerosi particolari da fuoristrada come gli pneumatici tassellati, i cerchi in lega anteriori con cover in fibra di carbonio, paraspruzzi all’avantreno e al retrotreno installati nei passaruota, paraurti dedicati con protezioni per il sottoscocca e, nell’abitacolo, il roll-bar per l’utilizzo agonistico.

Rispetto al modello di serie, gli interni sono stati spogliati di tutto ciò che è superfluo e mettono in mostra i sedili sportivi con cinture Sabelt a quattro punti, la leva del cambio e del freno a mano idraulico verticali e una plancia minimalista in cui trova posto un solo schermo digitale (con la stessa scritta “Levati” già presente sulla Futurista) posizionato davanti agli occhi del pilota.

Anche le componenti meccaniche sono state aggiornate agli standard richiesti dal motorsport moderno: l’unica costante è il motore 2.0 Litri turbo-benzina originale, del quale al momento non si conosce la scheda tecnica prestazionale ma che però accoglie nuovi differenziali, un cambio sequenziale di ultima generazione e un impianto di raffreddamento migliorato.

Con una livrea bicolore bianca/rossa nella parte superiore e scura in quella inferiore, la Lancia Delta Safarista della Automobili Amos sarà prodotta in serie limitata a soli dieci esemplari opportunamente personalizzati a seconda delle richieste del singolo cliente. Il prezzo? La bellezza di 570.000 Euro, nel quale è compresa anche l’organizzazione di una serie di eventi dove si potranno visitare alcuni luoghi storici del mondo dell’automobile, portando allo stesso tempo al limite (ma in sicurezza) questo splendore a quattro ruote.