Lancia Delta Integrale 16v Lego MOC: la regina dei rally fatta di mattoncini colorati

Il modellino di questa Lancia Delta Integrale 16v è stato pensato da un amante dei Lego. Se dovesse raggiungere le 10.000 approvazioni entrerà a far parte del catalogo ufficiale

Gli appassionati di rally ricorderanno bene la Lancia Delta Integrale 16v, una delle auto da gara più desiderate di sempre. Chissà quanti di voi (e di noi) avrebbero voluto averne una in garage, ma per la maggior parte è rimasto un sogno irrealizzato. Lego Ideas vi potrebbe dare la possibilità di avere un modello fatto di mattoncini. Certo, non è la stessa cosa, ma per fantasticare può andare bene anche così.

Lancia Delta Integrale 16v by Lego Ideas: 2.584 mattoncini di passione

Grazie a Lego Ideas, tutto colori che hanno sempre desiderato avere una Lancia Delta Integrale 16v, ma che per un motivo per l’altro hanno dovuto rinunciarci, possono rifarsi, almeno in parte. Questa Lancia Delta Integrale 16v è stata costruita partendo da un telaio Lego Technic su cui sono stati applicati parti di Lego Creator. Il modellino, che è composto da 2.584 pezzi, è azionato da tre piccoli motori elettrici e soluzioni tecniche davvero raffinate, come lo sterzo con geometria Ackermann, sospensioni anteriori e posteriori, trazione integrale (si aziona con una leva all’interno dell’abitacolo) e differenziale anteriore.

Il modellino non fa parte del catalogo ufficiale dell’azienda di mattoncini colorati, ma come accaduto per altri esemplari, è il frutto della mente si un singolo che ha impiegato la bellezza di 15 mesi per arrivare alla completamento della sua opera. Ma attenzione, solo al raggiungimento delle 10.000 approvazioni diventerà ufficialmente Lego. Per ora siamo a quota 3.680, ma con oltre 400 giorni a disposizione per votare. Sognare, insomma, si può.