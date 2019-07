Le migliori 10 auto a Metano del 2019

Ecco quali sono le 10 auto a metano più vendute dell'anno secondo l'UNRAE: primo posto per la Volkswagen up!, mentre a completare il podio troviamo Panda e Polo. Ecco la top 10

Il metano non è più quello di una volta: eravamo abituati a cali prestazionali, stazioni di rifornimento poco presenti, bagagliaio ridotto ed un leggero senso di insicurezza legato alle pesanti modifiche tecniche aftermarket necessarie a viaggiare a gas naturale. Col tempo la rete si è ampliata e i costruttori hanno iniziato a sviluppare motori specifici per viaggiare a metano.

Oggi un chilo di gas costa poco meno di 1 euro e presto (la normativa è passata ad aprile 2019) sarà possibile rifornirsi anche in autonomia. Il tutto anche grazie al crescente interesse delle case, che offrono modelli diversificati e soluzioni ad hoc per chi sceglie il metano: il bagagliaio rimane pressoché intatto e le prestazioni fanno altrettanto. Ecco le migliori 10 auto a metano secondo la classifica dell’UNRAE:

le 10 auto a metano più comprate in Italia

Se fino a qualche anno fa era FIAT con il Natural Power ad assorbire gran parte della fetta di mercato, ad oggi il Gruppo Volkswagen -grazie ad un investimento massivo nel settore- piazza 7 auto in top ten, da prezzi e destinazione d’uso piuttosto diversi l’uno dall’altro.

1° posto – Volkswagen up!

Economica, semplice nelle manovre e disponibile sia in configurazione 3 che 5 porte, la Volkswagen eco up! è l’auto a metano più venduta in Italia, in grado di spodestare Panda da un trono amministrato per anni. La guida è piacevole e intuitiva, e 68CV sono più che sufficienti per destreggiarsi in città o partire per qualche gita fuori porta. Certo, anche la variante a benzina consuma molto poco, però se trovate una buona offerta dal vostro concessionario di fiducia la eco up! può fare al caso vostro. Prezzi da 13.750€

2 – Fiat Panda

Poche centinaia di pezzi la separano dalla vetta, ma lei è sempre stata protagonista assoluta del suo segmento. Panda infatti si conferma una delle migliori vetture in circolazione, anche a metano. Rispetto alla tedesca sa essere più “auto” e non si sottrae a nulla. La guida poi è leggermente più dinamica ed il service, mediamente, ha prezzi più competitivi. Peccato solo che la 4×4 non sia disponibile con questo tipo di alimentazione. Prezzi da 16.140€

3 – Volkswagen Polo

Sempre più vicina a Golf, sia in termini di vendite che per quanto riguarda la destinazione d’uso. La nuova versione monta un TGI davvero convincente, oltre ad avere tanta tecnologia sia in termini di aiuti alla guida che di infotainment. La qualità Volkswagen si fa garante del resto e grazie al metano si risparmiano circa 1.000€ all’anno. Prezzi da 16.950€

4 – Volkswagen Golf

Fuori dal podio la regina del segmento C, che l’anno scorso ha monopolizzato questa classifica grazie ad un prezzo di lancio davvero invidiabile. È la Golf che conoscete, con tanta sicurezza, una bella guida e tecnologia di riferimento. Il 4 cilindri in linea da 130CV si maschera davvero bene, tanto da poter essere scambiato per un benzina. Del resto in Volkswagen hanno lavorato tanto per rendere il metano il più possibile competitivo, ed i risultati non hanno tardato ad arrivare. Prezzi da 23.250€

5 – Opel Astra

L’unica tedesca fuori dal grande gruppo apre a metà la classifica. Opel Astra è una scelta che premia il rapporto qualità/prezzo e tutta la concretezza che il brand ha sempre offerto: motori fatti per durare, una buona dinamica di guida e un’assistenza all’altezza della situazione. Dalla sua, rispetto alle predecessori, ha grande abitabilità ed è forse la più indicata a chi percorre tanti chilometri in trasferta. Prezzi da 25.000€

6 – Seat Arona

Una delle proposte più nuove ed interessanti di questa speciale classifica. Arona è il primo Crossover a metano e mescola sapientemente la guida alta e confortevole dei SUV ad una manovrabilità a prova di città. Non mancano poi le integrazioni con smartphone ed un motore, a tre cilindri, capace di 90CV. Probabilmente nei prossimi mesi scalerà la classifica verso le posizioni di pregio. Prezzi da 18.880€

7 – Skoda Octavia

Quando la Volkswagen Passat ha abbandonato il metano, a raccogliere il testimone ci ha pensato Skoda Octavia. Qualità tedesca a prezzi contenuti, con tutte le carte in regola per fare tanta strada e non stancarvi. Una vera chicca, perché la versatilità è ottima ed il risparmio sostanzioso. Disponibile sia in versione sedan che station wagon, con un solido quattro cilindri da 110CV, mentre la familiare offre anche il g-tec da 130CV. Prezzi da 24.360€

8 – Fiat Qubo

Il preferito dai professionisti. Qubo ha grande abitabilità grazie alle porte scorrevoli e ad un bagagliaio capiente, oltre ad avere la guida alta che tanto piace in questo periodo ed una buona dotazione. Il prezzo, poi, lo rende uno dei mezzi più interessanti di questa classifica se avete intenzione di fare tanta strada o, semplicemente, di risparmiare sul carburante. Prezzi da 18.250€

9 – Lancia Ypsilon

Da anni, Ypsilon rimane fedele a sé stessa: design tradizionale e parte alta delle classifiche, indipendentemente dal fatto che si tratti di una lista di compatte o, come in questo caso, di alimentazioni particolari (c’è anche il GPL). La più modaiola della top 10 si difende grazie ad un progetto solido e ad un prezzo d’attacco piuttosto competitivo. Prezzi da 17.140€

10 – Audi A3

L’unica auto premium della classifica, grazie al fortunato progetto g-tron che vede presente anche Audi A5. A3 vi permette di fare tanta strada senza preoccuparvi dei costi del carburante pur mantenendo tutti i vantaggi in termini di comfort e tecnologia che il marchio di Inglostadt ha sempre messo a disposizione. Prezzi da 31.260€