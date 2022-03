Lodovica Comello è il nuovo ambassador di Toyota Aygo X 2022

In occasione del suo arrivo nei concessionari, la nuova Toyota Aygo X sarà inserita in una campagna di comunicazione dal nome "A Testa Alta"

La nuova Toyota Aygo X è ormai pronta a debuttare ufficialmente nei principali concessionari ufficiali di tutta Italia: a supporto del lancio sul mercato, la Casa giapponese ha deciso di nominare come brand ambassador di questo crossover l’attrice, presentatrice tv e podcaster di successo Lodovica Comello, che avrà quindi il compito di mettere in risalto le caratteristiche e i punti di forza di questo modello all’interno della campagna social “A Testa Alta”.

La collaborazione tra Lodovica e Toyota avverrà sui canali social, dove la nuova Aygo X si distinguerà come crossover di nuova generazione capace di incarnare i principi di vettura pratica, altamente tecnologica e sicura per la guida su strada, nonchè accattivante dal punto di vista estetico. Il suo prezzo di attacco sul mercato è di 16.500 Euro per la versione “Berlina” e di 19.000 Euro per la “Air” con il tettuccio apribile in tela.

“A Testa Alta è un claim nel quale mi rispecchio molto – commenta la presentatrice tv – E’ sostanzialmente il mio modo di essere e di affrontare le nuove sfide professionali e personali. Amo lo stile urban di Aygo X, la sua versatilità e quel tocco di eccentricità la rendono perfetta per me“. Questo, invece, il commento di Mariano Autuori, direttore marketing di Toyota Italia: “Siamo entusiasti di questa collaborazione perchè sia Lodovica che Aygo X hanno alle spalle una carriera di successi e traguardi entusiasmanti, pur essendo relativamente giovani. In Lodovica abbiamo trovato lo spirito di Aygo X e siamo sicuri che assieme faranno grandi cose“.