Toyota Aygo X 2023: in arrivo la Air Edition con tettuccio apribile

Per il momento la nuova Toyota Aygo X Air Edition sarà disponibile all'acquisto solo sulla piattaforma online del marchio nel mercato britannico

Il listino della Nuova Toyota Aygo X presto riceverà un’inedita versione che andrà ad aggiungersi a quelle già presenti, per il momento, sul solo mercato britannico: la piccola citycar giapponese ad assetto rialzato sarà disponibile all’acquisto unicamente sulla piattaforma online del sito Toyota UK nella versione Air Edition, caratterizzata principalmente per la presenza di un tettuccio apribile in tela che copre l’intera area del tetto per un’elettrizzante esperienza di guida “en-plein-air”.

Secondo le specifiche riportate dalla casa madre, la nuova Toyota Aygo X Air Edition erediterà l’allestimento Edge che comprende i cerchi in lega da 18” in nero opaco con dettagli in Chilli Red/Ginger Beige (presenti anche sul paraurti anteriore e nelle zone laterali della carrozzeria), fari fendinebbia, alzacristalli elettrici, un abitacolo con elementi colorati su sedili, soglie sottoporta, volante e cambio, un infotainment da 8” con compatibilità Apple CarPlay – Android Auto e, infine, il pacchetto ADAS Toyota Safety Sense con sensori di parcheggio anteriori e posteriori e cruise control adattivo.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Toyota Aygo X Air Edition sarà disponibile unicamente nella variante con propulsore 1.0 Litri benzina aspirato a tre cilindri da 72 CV e 93 Nm di coppia, abbinato alternativamente al cambio manuale a cinque marce oppure all’automatico CVT. I prezzi? Rispettivamente da 19.045 sterline (circa 21.800 Euro) e da 20.225 sterline (circa 23.200 Euro) a seconda della tipologia di trasmissione.