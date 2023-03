Toyota Aygo X: disponibile la versione speciale Undercover

Questa edizione speciale sarà personalizzata in base alle tinte del brand Undercover di Jun Takahashi: in Italia sarà limitata a soli 1000 esemplari

Dal 27 febbraio al 7 marzo a Parigi prende vita la Settimana della Moda, un evento internazionale nel quale i più importanti brand portano sul palcoscenico le loro ultime novità stilistiche: tra questi sfilerà anche Undercover, brand giapponese fondato da Jun Takahashi che recentemente ha stretto un’importante collaborazione con Toyota per definire la vettura simbolo del suo progetto nato negli anni ’90. Si tratta della Nuova Aygo X in versione limitata “Undercover“, che sarà prodotta in soli 5000 esemplari di cui 1000 riservati esclusivamente al mercato italiano.

Cosa la rende così speciale? Ispirata alla filosofia di Takahashi, la Toyota Aygo X Undercover mette in luce un’inedita colorazione grigia bicolore della carrozzeria con inserti specifici in Rosso Corallo su diversi elementi esterni come quelli che arricchiscono la tonalità nero lucido dei cerchi in lega da 18”. Passando nell’abitacolo, la personalizzazione risalta il motivo a monogramma dei rivestimenti dei sedili e dei tappetini nonchè il motto “Chaos/Balance” ben visibile sul cielo del tettuccio.

Inalterata, invece, la motorizzazione prescelta vale a dire il classico 1.0 Litri tre cilindri a benzina da 72 CV e 93 Nm di coppia massima abbinato alternativamente al cambio manuale a cinque marce oppure a quello automatico a variazione continua con sette velocità. Come annunciato, la Toyota Aygo X Undercover arriverà in Italia in soli 1000 esemplari, 250 dei quali già preordinabili sul sito ufficiale della Casa giapponese a partire dal 13 marzo versando un acconto (rimborsabile) di 200 Euro. Il prezzo e la reale disponibilità nei concessionari? Verranno svelati nei prossimi giorni.