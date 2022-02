Toyota Aygo X: l’urban crossover giapponese con prezzi da 16.500 Euro

La piccola Toyota Aygo X può essere già ordinata nei concessionari in quattro allestimenti: Active, Trend, Lounge e Limited

Presentata lo scorso novembre, la nuova Toyota Aygo X rappresenta l’evoluzione in stile “crossover” della conosciutissima citycar giapponese: sulla piattaforma modulare TNGA-B lo stile prescelto da off-road urbano sposa delle proporzioni estremamente contenute con tanto di guida rialzata di 55 mm, che aiuta sicuramente nelle manovre da affrontare ogni giorno a bassa velocità. Compatta sì, ma anche spaziosa e confortevole nell’abitacolo, dove spicca tanta tecnologia a disposizione di pilota e passeggeri grazie alla presenza dell’infotainment di ultima generazione e del pacchetto ADAS Toyota Safety Sense.

Con questi presupposti la nuova Toyota Aygo X si preannuncia un successo annunciato proprio come accaduto con la generazione precedente: la sua disponibilità nei concessionari parte dal mese di aprile, ma è già ordinabile fin da oggi in due versioni (Aygo X in carrozzeria “standard” e Aygo X Air con tettuccio apribile in tela) e quattro allestimenti, chiamati nell’ordine Active, Trend, Lounge e Limited.

La base di partenza, quindi, è rappresentata dall’allestimento Active, che propone di serie i cerchi da 17”, l’infotainment Toyota Touch 3 con schermo da 7” e Smartphone Integration attraverso le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto, il sistema Start&Stop, il climatizzatore manuale e il Toyota Safety Sense 2.5 – comprensivo di cruise control adattivo, sistema pre-collisione con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni/ciclisti, mantenimento della corsia, assistenza alle manovre di sterzata e telecamera posteriore.

Il gradino superiore è rappresentato dall’allestimento Trend, che aggiunge i cerchi in lega sempre da 17”, la vernice metallizzata bicolore della carrozzeria, l’infotainment Toyota Touch 3 con schermo da 8”, il climatizzatore automatico, i vetri posteriori privacy e le finiture interne in tinta con la carrozzeria. La versione Lounge, invece, propone i cerchi in lega da 18 pollici con lavorazione nera, i gruppi ottici Full LED, il sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 9”, servizi e navigazione in cloud, la dock-station per la ricarica wireless dello smartphone, i sensori di parcheggio, i sedili in pelle e il sistema Smart Entry per l’accesso alla vettura senza chiave.

Al top della gamma, infine, trova spazio l’edizione speciale Limited, che sarà in commercio solamente nei primi mesi dopo il lancio di aprile: le sue caratteristiche esclusive comprendono la tinta Cardamom Green della carrozzeria con dettagli esterni e interni in Mandarina Orange, i cerchi in lega da 18” in nero opaco, i sedili anteriori riscaldabili in pelle e tessuto e i badge specifici Aygo X Limited.

Tutti e quattro gli allestimenti, in ogni caso, condivideranno l’unica motorizzazione disponibile, vale a dire il tre cilindri da 1.0 Litri di cilindrata capace di erogare 72 cavalli e 93 Nm di coppia massima equipaggiabile a scelta con il cambio manuale a cinque marce oppure con quello automatico S-CVT a variazione continua. Per tutti i dettagli del listino prezzi, vi rimandiamo allo schemino qua sotto.

TOYOTA AYGO X 2022

Versione “Berlina” – 1.0B 72 CV

Active – 16.500 Euro

Active S-CVT – 17.700 Euro

Trend – 18.000 Euro

Trend S-CVT – 19.200 Euro

Lounge – 19.500 Euro

Lounge S-CVT – 20.700 Euro

Limited – 20.500 Euro

Limited S-CVT – 21.700 Euro

Versione Air – 1.0B 72 CV