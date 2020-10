Hyundai i20 N 2021: la nuova sportiva coreana avvistata al Nürburgring

Dovrebbe arrivare tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 e sarà la sportiva di riferimento delle berline due volumi marchiate Hyundai: ecco la i20N, avvistata in alcuni test sul Nürburgring Nordschleife

Con l’arrivo sul mercato della nuova Hyundai i20, nella gamma della berlina coreana mancava qualcosa: la due volumi prodotta a Seul è un’ottima vettura urbana, ma per diventare una sportiva come si deve necessita di tutte quelle attenzioni che, solitamente, sono destinate alla sua “sorellina” che corre nel Mondiale Rally. Prendendo spunto dalla i20 WRC, ecco quindi la soluzione a questo dilemma: si chiamerà i20 N e sarà una hot hatch “dalle performance esclusive e con migliorie tecnologiche studiate per soddisfare tutti gli appassionati di automobili ad alte prestazioni“.

Il comunicato ufficiale della Hyundai snocciola poi tutte le caratteristiche della nuova creatura coreana, che potrà contare su linee dinamiche e taglienti dall’avantreno affusolato che terminano, in coda, con un alettone volto a garantire il giusto bilanciamento aerodinamico del pacchetto a disposizione. Le sue altre peculiarità? Gruppi ottici a LED, cerchi in lega da 18” con finiture in grigio opaco, pinze freno monoblocco con logo N, minigonne racing con profili rossi e tonalità specifica della carrozzeria in Performance Blue.

Per quanto riguarda il motore, le ultime voci di corridoio accreditano la Hyundai i20 N con un quattro cilindri turbo-benzina da 1.6 Litri, capace di erogare 200 cavalli di potenza e abbinato al cambio manuale a sei marce, alla trazione anteriore e al differenziale LSD a slittamento limitato. Una dotazione di tutto rispetto per una vettura che, opportunamente camuffata con livrea mimetica, è stata intravista sul mitico Nürburgring Nordschleife da oltre 20 km durante alcuni test segreti. Volete vederla in azione prima del suo esordio sul mercato previsto per fine 2020 – inizio 2021? Ecco a voi il video!