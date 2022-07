Maserati Project24: la MC20 diventa un’auto “solo pista” da 740 CV

La Casa del Tridente ha svelato i primi render della versione da competizione della MC20: sarà costruita in soli 62 esemplari

Dopo aver presentato la versione “Cielo” con tettuccio apribile, mancava solamente quella da competizione per completare il cerchio… e proprio negli scorsi giorni il marchio Maserati ha pubblicato i primi render e le prime informazioni di quello che sarà il modello “solo pista” della bellissima MC20 Coupé. Si chiama Maserati Project24 e rappresenta un notevole passo avanti rispetto alla variante stradale, dalla quale si differenzia per i materiali utilizzati, l’aerodinamica più spinta e le prestazioni del V6 Nettuno che, in questo allestimento, sono passate da 630 a ben 740 cavalli.

Ciò è stato possibile grazie all’installazione di nuovi turbo-compressori, che insieme alla riduzione del peso a secco che ora si assesta sui 1.250 kg (contro i 1.500 del modello stradale) permettono alla Project24 di raggiungere l’ottimale rapporto peso/potenza di 1,69 kg per cavallo. La carrozzeria, inoltre, è completamente in fibra di carbonio e presenta diversi elementi modificati volti a raggiungere la migliore efficienza aerodinamica – tra i quali le nuove prese d’aria, lo splitter anteriore, il diffusore e l’inedito alettone posteriore regolabile.

La Maserati Project24, ovviamente, non sarà omologata per l’utilizzo stradale ma, al contrario, avrà dalla sua parte la certificazione FIA come auto dedicata all’impiego in circuito che prevede la presenza dei finestrini anteriori e laterali in Lexan, i sedili da corsa, il roll-cage posteriore e addirittura l’estintore. La sua dotazione, inoltre, conterà anche gli ammortizzatori regolabili, i cerchi da 18” in alluminio forgiato, i freni Brembo carbo-ceramici, la telecamera posteriore, l’infotainment con funzione di monitoraggio dei parametri della vettura e il sistema di telemetria per migliorare le proprie prestazioni in pista. Proprio per la sua esclusività, questo modello sarà prodotto in serie limitata a soli 62 esemplari.