Maserati MC20 Notte Edition: lusso e sportività si fondono in una versione molto speciale

La nuova Maserati MC20 Notte Edition, con motore V6 Nettuno, debutta ufficialmente sul mercato in soli 50 esemplari e con una particolare colorazione esterna.

La nuova edizione limitata della supersportiva della casa modenese, la Maserati MC20 Notte Edition, arriva sul mercato, incarnando l’audacia e l’innovazione che contraddistinguono il brand di Stellantis. La nuova serie esclusiva, composta da sole 50 unità per tutto il mondo, è un tributo alla tradizione sportiva del Tridente, un marchio che ha fatto storia nelle competizioni automobilistiche.

La nuova MC20 Notte Edition è il risultato di una perfetta fusione tra lusso e prestazioni sportive, elementi che hanno sempre caratterizzato il costruttore modenese. Il suo design, ispirato al fascino enigmatico e potente dell’oscurità, risalta grazie al motore V6 biturbo Nettuno da 3 litri, simbolo delle capacità tecniche e stilistiche del marchio.

Realizzata tramite l’esclusivo programma Fuoriserie

Il modello si distingue per la sua carrozzeria unica, passando dal nero lucido al Nero Essenza opaco, un colore che sembra catturare l’essenza stessa della notte. Per realizzare questo capolavoro, Maserati Fuoriserie ha collaborato strettamente con Andrea Bertolini, pilota di spicco del marchio ed ex campione del mondo GT1.

Il tocco di Bertolini ha trasformato dettagli significativi della MC20 Notte Edition, come il Tridente, i loghi laterali e la firma Maserati, da argento a oro bianco opaco, sottolineando il ricco patrimonio sportivo del produttore italiano. Con la Notte Edition, Maserati non solo riafferma il suo impegno verso l’eccellenza e l’innovazione nel mondo dell’auto, ma celebra anche il proprio spirito competitivo, portando su strada l’esperienza e l’emozione delle corse.

Il design di questa esclusiva edizione è stato magistralmente curato da Klaus Busse, capo designer di Maserati. Ogni dettaglio è stato pensato per celebrare il connubio tra le performance sportive e il fascino notturno.

I sedili sportivi, realizzati in Alcantara nero e grigio e con cuciture gialle, offrono sei diverse posizioni, garantendo comfort e aderenza durante la guida. Il volante sportivo, arricchito da inserti in fibra di carbonio, e i poggiatesta con il Tridente, sottolineano ulteriormente l’esclusività di questa special version.

La Maserati MC20 Notte Edition si distingue esternamente per i suoi cerchi da 20” in nero opaco con dettagli in oro bianco opaco mentre le pinze freno nere completano il look esterno aggressivo. All’interno, troviamo una targhetta metallica che attesta l’autenticità e l’esclusività di ogni esemplare, con la dicitura “UNA DI 50”.

Collaborazione con David Beckham

Per promuovere il lancio di questo nuovo modello, la casa automobilistica modenese ha coinvolto David Beckham, ambasciatore globale del brand e appassionato della supercar, e Andrea Bertolini in un video emozionante. Nella clip, la MC20 di Beckham si trasforma in un’auto da corsa pronta a dominare la notte, tra le strade cittadine e i circuiti di gara.

Dopo un’anteprima esclusiva per i membri del programma di membership del Tridente, la MC20 Notte Edition è ora disponibile a livello mondiale. I fortunati proprietari di questa edizione limitata avranno l’opportunità unica di sperimentare l’emozione di guidare una Maserati in pista.