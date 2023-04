Mille Miglia 2023: presente al via anche una Maserati MC20 a guida autonoma

Con il progetto 1000-MAD il Politecnico di Milano farà correre nella nuova edizione della Mille Miglia una MC20 controllata dal computer

Sulla linea di partenza della prossima edizione della Mille Miglia, prevista dal 13 al 17 giugno 2023, sarà presente anche una Maserati MC20 Cielo… davvero speciale: grazie all’impegno del Politecnico di Milano con il progetto 1000-MAD (1000 Miglia Autonomous Drive), un esemplare della nuova supersportiva della Casa del Tridente sarà guidato su alcuni tratti del percorso da 1.500 km in modalità completamente autonoma, quindi verrà gestito dal computer e dall’intelligenza artificiale secondo un progetto di ricerca che è sostenuto anche dal Centro Nazionale della Mobilità Sostenibile e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si tratta della prima sperimentazione in assoluto in Italia che tenta un’impresa di questo genere, la quale vedrà comunque dietro al volante della MC20 un pilota in carne e ossa: Matteo Marzotto, già partecipante attivo in passato della Mille Miglia storica, supervisionerà l’operatività dei sistemi di guida autonoma durante i 1.500 km di gara, al termine della quale il team di ricercatori del Politecnico di Milano analizzeranno i dati raccolti per migliorare l’intelligenza artificiale on-board in vista della partecipazione completa alla “Freccia Rossa 2024”, quando una Maserati guiderà in modalità autonoma l’intero percorso previsto dalla competizione.