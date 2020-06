Mazda MX-30: linee pulite e autonomia da 200 km

Quattro allestimenti, autonomia fino a 200 km, motore da 145 CV e un design che tende all'essenziale: ecco come si propone la nuova Mazda MX-30

Il miglior progetto per esordire nel mondo dell’elettrico? Sicuramente un SUV dallo stile coupè, bello da vedere ma, allo stesso tempo, poco incline a qualsiasi esagerazione stilistica: questa è stata l’idea del marchio Mazda per la sua MX-30, primo Sport Utility Vehicle a zero emissioni già disponibile per essere ordinato con un prezzo di partenza di 34.900 Euro, che sfiora quota 40mila nella variante top di gamma Exclusive. Gli allestimenti, in totale, sono quattro ed è presente anche una Launch Edition, che aggiunge alcuni accessori che rendono la MX-30 ancora più elegante e invitante da guidare.

MAZDA MX-30: “AUTO-FAMIGLIA” RAFFINATA IN OGNI DETTAGLIO

Con un nome che richiama la mitica MX-5, la nuova Mazda MX-30 si presenta come una vettura dal design pulito e scorrevole, lunga 4,4 metri e larga 1,8 metri. La scocca dona subito solidità e si caratterizza per l’apertura delle quattro portiere “ad armadio”, che eliminano il montante centrale per un accesso più comodo agli interni, caratterizzati da un vero e proprio “divano” adatto a tutta la famiglia. Per quanto riguarda l’abitacolo, tutto è stato concepito nell’ottica della massima semplicità: il display centrale è presente sulla plancia ma è sprovvisto di touchscreen, sostituito dalla classica rotella posizionata nel tunnel centrale assieme alla leva del cambio.

MAZDA MX-30: POTENZA PROGRESSIVA DA SEI CILINDRI A V

Passiamo al motore: la nuova Mazda MX-30 è spinta in tutti e quattro gli allestimenti da un propulsore elettrico da 145 cavalli e 271 Nm di coppia, alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio da 35,5 kWh. Rispetto alle classiche unità a zero emissioni, però, questo è stato studiato per aumentare la velocità della vettura (fino a 140 km/h auto-limitati) in maniera progressiva, senza la tradizionale “frustata” iniziale in accelerazione ma con un sound molto più corposo, che ricorda da vicino un V6.

Grande cura è stata posta sui driving mode, ben cinque che andranno a definire un utilizzo dell’acceleratore diverso a seconda dello stile di guida: quando si toglie il piede dal gas la frenata rigenerativa si attiva automaticamente, lasciando allo stesso tempo al pilota la libertà di gestire liberamente il pedale quando si utilizza la modalità più sportiva. Per quanto riguarda l’autonomia, Mazda dichiara un massimo di 262 km, che potranno essere estesi grazie all’aggiunta di un piccolo motore Wankel disponibile, però, solamente dal prossimo anno.

MAZDA MX-30: LA DOTAZIONE DEI QUATTRO ALLESTIMENTI

Abbiamo parlato di quattro allestimenti per la nuova Mazda MX-30, che fanno il loro esordio in listino con la versione di base Executive: al prezzo di 34.900 Euro questa propone cerchi in lega da 18”, sistema keyless, cruise control adattivo, luci a LED con abbaglianti automatici, frenata automatica d’emergenza, navigatore satellitare, sistema di mantenimento della carreggiata e telecamera posteriore.

Passando all’allestimento intermedio, l’Exceed da 37.600 Euro, si aggiungono gli interni in similpelle, i proiettori anteriori a matrice di LED, montanti in colori differenti e vetri posteriori oscurati. La versione top di gamma, la Exclusive da 39.350 Euro, propone invece la frenata automatica con riconoscimento dei pedoni, l’impianto audio Bose a 12 vie, il sistema di monitoraggio della stanchezza del conducente, il tettuccio apribile, il Cruise & Traffic Support e le telecamere esterne a 360°.

Esiste, infine, un quarto allestimento chiamato Launch Edition e creato appositamente per il debutto della MX-30 nei concessionari: al prezzo di 34.900 Euro metterà sul piatto la stessa dotazione della variante Executive, aggiungendo i proiettori anteriori a matrice di LED, i vetri posteriori oscurati, gli interni in similpelle e i montanti con colorazioni differenti.