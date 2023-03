Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV premiata con cinque stelle dall’Euro NCAP

L'Euro NCAP ha premiato con cinque stelle, il massimo dei voti, la nuova Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV ibrida plug-in in quanto ha superato brillantemente i quattro test a cui è stata sottoposta.

La Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV ha ottenuto la valutazione massima di cinque stelle dall’Euro NCAP. La versione 100% elettrica di questo modello, la MX-30 e-Skyactiv EV, aveva già ricevuto eccellenti risultati nei test del 2020, che ora si applicano anche alla variante ibrida plug-in.

Entrambe le versioni del crossover hanno ricevuto punteggi elevati in tutte le categorie di test, inclusi occupante adulto, occupante bambino, utente stradale vulnerabile e tecnologie di assistenza di sicurezza alla guida con le rispettive percentuali di 91%, 87%, 68% e 73%. In aggiunta, hanno ottenuto il massimo punteggio nei test di impatto laterale e nella valutazione delle prestazioni di sicurezza nei crash test relativi a bambini di 6 e 10 anni, sia per l’impatto frontale che per quello laterale.

Tre fattori principali hanno permesso al crossover di ottenere questo risultato

Le eccellenti prestazioni raggiunte dalla MX-30 sono possibili grazie a tre fattori principali: la nuova architettura Skyactiv con scocca rigida e leggera in grado di assorbire gli urti, i diversi sistemi avanzati di sicurezza della gamma ActiveSense e gli elevati standard di protezione per i pedoni.

La Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV viene fornita anche con le portiere Freestyle, ma ciò non influisce sulla sicurezza dell’auto. I tester dell’Euro NCAP hanno infatti dichiarato che “l’analisi dell’elemento di schiacciamento deformato dal test frontale disassato ha indicato che la struttura della MX-30 non genera un rischio elevato per gli occupanti di un veicolo soggetto ad un impatto frontale disassato. Sia nel test della barriera laterale che rappresentava una collisione con un altro veicolo, sia nel più grave impatto con un palo laterale, la protezione di tutte le aree critiche della carrozzeria è risultata buona e l’auto ha ottenuto il massimo punteggio per questi due test”.