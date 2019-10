Mazda MX-30: l’auto elettrica con materiali ecologici

La Mazda MX-30 una batteria in grado di garantire un’autonomia di circa 200 km. Gli interni sono realizzati con materiali ecocompatibili. Si può preordinare in diversi paesi europei e verrà commercializzata nella seconda metà del 2020

Mazda rivoluziona la propria offerta, lanciando sul mercato la MX-30, presentata pochi giorni fa al Salone di Tokyo. Si tratta di una vettura realizzata con materiali ecologici e una batteria in grado di garantire un’autonomia di circa 200 km (la media giornaliera di chilometri percorsa in Europa è di 48). La vettura può essere preordinata sin da ora.

Mazda MX-30: il segreto è il pacchetto e-Skyactiv

Commentando l’anteprima della Mazda MX-30, che arriverà nelle concessionarie europee nella seconda metà del 2020, il presidente e CEO di Mazda Motor Europe, Yasuhiro Aoyama ha definito cos’ la nuova MAZDA MX-30: “Come per tutti i nostri prodotti, i nostri stilisti e ingegneri avevano un obiettivo molto chiaro per il nostro primo veicolo elettrico a batteria. Doveva avere un design che lo distinguesse, essere fantastico da guidare, parte fondamentale del DNA di Mazda e che ci rende unici rispetto ai concorrenti e, soprattutto, dare un valido contributo alla riduzione delle emissioni durante l’intero ciclo di vita del prodotto. Accanto alle tecnologie di elettrificazione che stiamo introducendo in tutta la nostra gamma, in quanto piccolo produttore, abbiamo concentrato tutti i nostri sforzi sulla creazione di un’auto elettrica che immaginiamo come una seconda auto che soddisferà le esigenze dei clienti. Molti dei media che hanno guidato il prototipo della nostra vettura elettrica hanno affermato che è una delle poche auto elettriche, tra quelle da loro testate, che ha le caratteristiche positive di un’auto normale. Offrire piacere di guida è centrale in ogni Mazda che progettiamo e non sarà diverso per la nostra auto elettrica”.

La Mazda MX-30 offre una sensazione di guida molto naturale e reattiva accelerando, girando e frenando esattamente come si vuole nelle situazioni di marcia di tutti i giorni. Questo grazie al pacchetto e-Skyactiv che comprende anche la batteria, che è rigidamente integrata nella struttura della scocca del veicolo, aumentando la rigidità generale della carrozzeria e fornendo un’eccellente risposta alle azioni del conducente. Il sistema audio elettronico che è sincronizzato per frequenza e pressione sonora con la coppia del motore elettrico. Tutto ciò ha portato a una migliore percezione delle variazioni di velocità del veicolo per il guidatore, con conseguente miglioramento della linearità di marcia e comfort di guida, ulteriormente favoriti dall’esclusivo sistema G-Vectoring Control (GVC) di Mazda, che è stato ampliato e sfrutta i vantaggi del motore elettrico (electric G-Vectoring Control Plus).

Mazda MX-30: less is more

Con la Mazda MX-30, continuiamo nel perseguire la filosofia stilistica “less is more” sia per quanto riguarda gli esterni sia gli interni delle nostre auto. L’abitacolo ha un senso di unicità, a partire dall’apice del montante del parabrezza per arrivare sino al posteriore. Il colore della cornice del tetto rende questa sensazione ancora più evidente. Le porte “freestyle” conferiscono all’abitacolo della Mazda MX-30 una silhouette personale ed elegante, oltre a offrire un accesso più agevole ai sedili anteriori e posteriori. Per gli interni sono stati utilizzati materiali eco-compatibili e sostituito molte delle parti in vera pelle con un’alternativa vegana. Di origine naturale è anche il sughero adottato per la consolle fluttuante sul tunnel, che offre uno spazio creativo di ricovero per gli oggetti. La Mazda MX-30 si può ora preordinare in diversi paesi europei e verrà commercializzata nella seconda metà del 2020.