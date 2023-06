Mazda MX-30 R-EV: il brand presenta il nuovo crossover al Milano Monza Motor Show 2023

La nuova Mazda MX-30 R-EV è stata svelata ufficialmente in Italia in occasione del Milano Monza Motor Show (MIMO) 2023 con il suo nuovo motore rotativo, che supporta il propulsore a benzina principale.

Il pubblico del Milano Monza Motor Show 2023 ha assistito alla presentazione in anteprima italiana della nuova Mazda MX-30 R-EV. La casa automobilistica giapponese ha scelto lo scenario dell’Autodromo Nazionale di Monza per svelare il suo ultimo crossover, un ibrido plug-in che rappresenta un notevole passo avanti nel campo dell’innovazione tecnologica.

La MX-30 R-EV si rifà alla sua versione 100% elettrica, mantenendo intatti gli stessi valori, ma con un importante upgrade: un motore rotativo di nuova concezione, utilizzato come generatore di energia per la batteria.

Tale configurazione promette fino a 85 km di autonomia in modalità 100% elettrica con una singola ricarica, perfetta per le percorrenze quotidiane. Il modello è perfetto per una mobilità sempre più sostenibile e meno inquinante.

Al MIMO 2023 è stata mostrata la Edition R in versione limitata

Nel dettaglio, la MX-30 R-EV incorpora un motore rotativo 8C, abbinato a un generatore elettrico e a un performante propulsore elettrico. Questo compatto powertrain si affianca a una batteria agli ioni di litio da 17,8 kWh e a un serbatoio di benzina da 50 litri, creando una combinazione vincente per performance e sostenibilità. La nuova Mazda MX-30 R-EV è anche compatibile con la ricarica in corrente alternata a due o tre fasi e con la ricarica rapida in corrente continua.

Mazda offre ai conducenti la possibilità di scegliere tra tre diverse modalità di guida (Normale, EV e Ricarica), rendendo la guida ancora più personalizzabile e divertente. Ma non è solo la tecnologia che rende questo crossover così unico: il suo design raffinato si evidenzia nella speciale versione Edition R presentata al MIMO 2023, che sfoggia un’esclusiva colorazione Maroon Rouge Metallic, perfettamente abbinata al nero del resto della carrozzeria e degli interni.

Per celebrare l’anteprima nazionale della Mazda MX-30 R-EV, Mazda Italia ha introdotto il Welcome Bonus, disponibile fino al 30 giugno 2023, che offre due tagliandi in omaggio con il servizio di manutenzione programmata Service Plus Essence per chi acquista con il finanziamento Mazda Advantage.

Il nuovo crossover arriverà nelle concessionarie italiane in autunno

Le prime unità del crossover ibrido plug-in arriveranno nelle concessionarie italiane a partire da questo autunno. Saranno offerti tre allestimenti chiamati Prime Line, Exclusive Line e Makoto, con prezzi da 38.520 euro a 41.770 euro. Non mancheranno le versioni speciali Advantage ed Edition R ai prezzi di 40.020 euro e 46.020 euro, rispettivamente.

La nuova Mazda MX-30 R-EV rappresenta un’occasione imperdibile per chi desidera unire innovazione tecnologica, performance, sostenibilità e un design elegante e distintivo. Non resta che attendere l’autunno per poterla ammirare dal vivo negli showroom italiani di Mazda.