Mercedes CLA 2025: al via gli ordini in Italia con prezzi da 56.665 euro

Presentata a marzo, la nuova Mercedes-Benz CLA è ora disponibile per gli ordini in Italia. Il prezzo parte da 56.665 euro per la versione 250+ con tecnologia EQ e allestimento Advanced. Al lancio è disponibile anche la 350 4MATIC, da 62.265 euro.

La gamma include quattro allestimenti: Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus. Dall’Advanced Plus è possibile scegliere tra gli stili Progressive e AMG Line, mentre Premium e Premium Plus offrono anche l’estetica AMG Line Plus, con pacchetto Night, cerchi da 19 pollici, spoiler AMG e cinture rosse.

Mercedes-Benz CLA 2025: autonomia e prestazioni

La nuova CLA si distingue per efficienza e autonomia. I primi modelli sono la 250+ con tecnologia EQ e la 350 4MATIC, entrambe a zero emissioni e in classe CO₂ A. I consumi variano tra 12,2 e 14,1 kWh/100 km per la 250+, e tra 12,5 e 14,7 kWh/100 km per la 350 4MATIC.

Con un’autonomia fino a 792 km WLTP, la 250+ da 200 kW è tra le migliori della categoria. La 350 4MATIC da 260 kW rappresenta l’opzione più prestazionale della gamma.

Mercedes-Benz CLA 2025: ricarica e batterie

Il sistema a 800 volt e le nuove batterie permettono ricariche rapide: la 250+ può recuperare fino a 325 km in dieci minuti. Entrambe supportano ricarica in corrente continua fino a 320 kW.

Le batterie da 85 kWh utilizzano anodi a base di ossido di silicio e grafite, aumentando la densità energetica del 20% rispetto alla generazione precedente. La produzione a zero emissioni e l’uso di energia rinnovabile riducono l’impronta di carbonio del 30%.

Mercedes-Benz CLA 2025: efficienza e innovazioni tecniche

La trasmissione adotta un cambio a due velocità: la prima per traffico urbano e spunto, la seconda per efficienza e comfort in autostrada.

La CLA elettrica è anche il primo modello Mercedes con pompa di calore aria-aria, che sfrutta il calore della trasmissione, della batteria e dell’aria esterna, riducendo i consumi del riscaldamento fino a un terzo.

Mercedes-Benz CLA 2025: anche in versione ibrida

Entro fine anno sarà disponibile anche una versione ibrida a 48 volt, con motore elettrico integrato nella trasmissione.

Proposta in tre livelli di potenza, offrirà trazione anteriore o integrale. In città potrà viaggiare in modalità elettrica fino a 100 km/h. Il motore a combustione è in grado di recuperare fino a 25 kW in fase di rilascio.

Mercedes-Benz CLA 2025: design e identità visiva

Il design unisce proporzioni sportive e linee scolpite. Il passo lungo, il posteriore ispirato al mondo GT e il cofano con powerdome ne esaltano il dinamismo.

La calandra ad A integra un pannello luminoso con 142 LED animati, novità assoluta per un modello di serie Mercedes. La versione ibrida adotta invece una griglia tradizionale con cornice luminosa. Fari anteriori e posteriori a forma di stella completano la nuova firma visiva del modello.