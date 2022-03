my Fiat On Demand: il noleggio su misura attivabile online

Grazie alla collaborazione con FCA Bank e Leasys, il marchio Fiat propone un'innovativa formula di noleggio da 24 giorni per tutti i clienti di Nuova 500

Dopo aver completato la gamma RED con la Tipo Cross SW (anche Hybrid), la Panda e la 500X, il marchio Fiat torna a focalizzare l’attenzione sulla Nuova 500 elettrica, già auto più venduta in Italia durante il 2021. La promozione in corso si chiama “my Fiat On Demand” ed è nata dalla collaborazione tra la Casa del Lingotto, FCA Bank e Leasys Rent come formula di noleggio dedicata a tutti i modelli presenti in gamma per chi ha acquistato il nuovo “cinquino” tramite finanziamento o leasing.

Sostanzialmente, i clienti di Nuova 500 che scelgono di attivare questo servizio avranno un’auto in più (a scelta tra 500X, 500L ma anche Panda e Tipo) da utilizzare in caso di bisogno grazie a un pacchetto di 24 giorni da sfruttare in maniera frazionata o continuativa durante l’intero periodo del finanziamento FCA Bank. Si tratta di una soluzione capace di regalare un livello di libertà superiore per coloro che, per esempio, vogliono ancora più spazio quando partono per le vacanze, dal momento che il nuovo veicolo a noleggio potrà anche essere guidato da una persona diversa dall’intestatario della Nuova 500.

Oltre ai 24 giorni di noleggio, il servizio my Fiat On Demand include la polizza RC Auto con assicurazione Furto e Kasko senza franchigia e i chilometri illimitati, requisito indispensabile per un’esperienza di mobilità senza pensieri. La sua attivazione può essere fatta semplicemente online dopo l’acquisto di Nuova 500 con finanziamento FCA Bank, convertendo il voucher ricevuto in concessionaria sul sito ufficiale dedicato all’iniziativa.

Sul portale sarà sufficiente inserire i dati della propria carta di credito e registrarsi a CarBox, prenotando il modello Fiat con un preavviso di almeno 24 ore per poi ritirarlo presso uno dei Leasys Mobility Store presenti in Italia. Se poi la carta di credito fa parte del gruppo FCA Bank, sono previsti ulteriori vantaggi sia sui servizi di noleggio a breve termine targati Leasys Rent, come il 15% di sconto sul canone di noleggio e il dimezzamento del deposito cauzionale, sia sul car sharing LeasysGO!, come l’iscrizione annuale gratuita.