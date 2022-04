Nissan Ariya: al via i pre-ordini in Italia, prezzi da 50.500 Euro

Il nuovo SUV elettrico del marchio giapponese arriverà sul nostro mercato in tre versioni: Advance 2WD, Evolve 2WD e la top di gamma Evolve e-4ORCE AWD

Dopo quasi un anno dalla presentazione ufficiale, il marchio Nissan ha finalmente aperto gli ordini del suo nuovo SUV elettrico: seguendo questo indirizzo link, infatti, sarà possibile accaparrarsi il proprio esemplare di Ariya, che secondo il calendario attuale dovrebbe essere consegnato in Italia entro la fine dell’estate. Il configuratore permette, per il momento, la sola scelta della versione, del colore della carrozzeria e del set di cerchi in lega, garantendo la prenotazione per 30 giorni prima di finalizzare la propria scelta di acquisto passando per la concessionaria ufficiale più vicina.

Nel nostro Paese la Nissan Ariya sarà resa disponibile sostanzialmente in tre modelli: la base di partenza sarà la Advance 2WD, caratterizzata da una powertrain da 218 cavalli e 300 Nm di coppia massima e dal pacco batterie con capacità standard di 63 kWh, ricaricabile anche attraverso le colonnine veloci fino a 130 kW e in grado di garantire un’autonomia massima fino a 403 km secondo il ciclo di utilizzo WLTP.

Il gradino successivo è rappresentato dalla Evolve 2WD, sempre a trazione anteriore ma con powertrain più potente (242 CV) e accumulatori più capienti (87 kWh per un totale di 520 km di autonomia), mentre la top di gamma sarà la Evolve AWD a trazione integrale e-4ORCE, la quale spinge i valori della scheda tecnica fino a 306 CV, 600 Nm e 493 km di percorrenza massima con la singola ricarica. I prezzi? Il listino attualmente parte da 50.500 Euro e arriva fino a 63.500 Euro, ai quali va sottratto l’incentivo previsto dall’Ecobonus 2022.