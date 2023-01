Nissan Ariya, il primo SUV a viaggiare dal Polo Nord al Polo Sud

Grazie alla trazione integrale e-4orce, la nuova Nissan Ariya sarà il primo Suv EV che viaggerà per oltre 27.000 km dal Polo Nord al Polo Sud terrestre

La spedizione “Pole to Pole” di Nissan sta per diventare realtà: il viaggio che vedrà per la prima volta in assoluto un veicolo 100% elettrico alla conquista dei Poli, la Nissan Ariya con trazione integrale e-4orce, è ormai pronto e questo permetterà all’avventuriero britannico Chris Ramsey, insieme alla moglie Julie, di partire il prossimo marzo dalla Regione Artica per oltre 27.000 chilometri attraverso America Settentrionale, Centrale e Meridionale, fino all’Antartico.

Dai ghiacciai ai valichi montuosi fino alle vaste dune del deserto, Nissan Ariya e il suo equipaggio affronteranno i paesaggi più affascinanti, inesplorati ed estremi del pianeta, sfidando temperature comprese tra i -30⁰C e i 30⁰C. Per questa avventura, la nuova Nissan Ariya e-4orce è stato rinforzato nella parte esterna ed equipaggiato con cerchi, penumatici e sospensioni appositamente sviluppate per la guida in fuori strada; durante l’attraversamento delle Americhe, inoltre, sarà supportato da una seconda Ariya a trazione integrale di serie.

L’intera spedizione permetterà di testare la tecnologia e-4ORCE, il sistema di trazione integrale pensato per essere abbinato a motori Nissan elettrificati: i due motori elettrici della Ariya, uno per asse, sono abbinati a un sofisticato sistema che regola forza motrice e azione del freno sulle quattro ruote, che reagisce ai cambi di aderenza regolando la forza motrice in un decimillesimo (1/10.000) di secondo, molto più velocemente dei tradizionali sistemi di trazione integrale meccanica, e garantisce prestazioni brillanti e massimo controllo su ogni tracciato e in ogni condizione, anche in caso di pioggia o neve.