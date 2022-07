Nissan Ariya: il listino prezzi per l’Italia parte da 51.400 Euro

Il nuovo SUV elettrico di Nissan attacca il mercato italiano in due allestimenti e due tagli di batterie, da 63 oppure da 87 kWh (anche con trazione integrale)

Dopo l’apertura dei pre-ordini nello scorso mese di aprile, la Nissan Ariya è pronta a debuttare nel nostro Paese: il nuovo SUV elettrico giapponese sarà disponibile in Italia in due allestimenti (Advance ed Evolve) e tre tipologie di powertrain in abbinamento ai due tagli di pacco batterie da 63 e da 87 kWh, che al top della gamma sono ulteriormente abbinabili anche alla trazione integrale intelligente 4WD 4orce.

Nella versione Advance l’equipaggiamento che definisce la nuova Nissan Ariya è contraddistinto dai gruppi ottici a LED, dai cerchi in lega da 19”, dai vetri privacy, dai sedili anteriori riscaldabili e dal pacchetto di ADAS ProPilot di Livello 2, che funziona in integrazione al sistema infotainment da 12,3” provvisto di funzionalità NissanConnect e compatibile con il mirroring wireless di Apple CarPlay e Android Auto.

L’allestimento Evolve, invece, aggiunge i fari Adaptive LED, l’head-up display per il parabrezza, il tettuccio panoramico, il sistema audio della Bose a dieci altoparlanti, i cerchi in lega da 20” e l’Ambient Lighting per l’abitacolo. Lato motorizzazioni, il modello d’attacco della Ariya è proposto con una potenza di 218 cavalli in abbinamento all’accumulatore da 63 kWh (per 403 km di autonomia), mentre quello top di gamma è disponibile nella configurazione 2WD da 242 cavalli oppure in quella 4WD da 306 cavalli – entrambe sostenute dal pacco batterie più potente da 87 kWh che arriva fino a 520 km di autonomia.

Vediamo ora i prezzi: il listino per l’Italia della Nissan Ariya parte da 51.400 Euro nel caso del modello di base da 63 kWh in allestimento Advance, per poi salire a 57.900 e 61.900 Euro se si opta per il pacco batterie più potente da 87 kWh. L’allestimento Evolve, invece, è proposto da una base di 54.400 Euro fino a un massimo di 64.900 Euro.