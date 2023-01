Nissan Ariya 2023: il listino prezzi attacca da 57.800 Euro

Per il 2023 la casa giapponese ha ritoccato il listino della Ariya, disponibile in un unico allestimento e due tagli di pacco batterie

Il caro prezzi tocca anche i listini auto: è il caso di quello della Nissan Ariya, che per il 2023 dimezza gli allestimenti disponibili riducendoli a uno solo (il top di gamma Evolve) declinato nelle versioni di powertrain 2WD e a trazione integrale con pacco batterie da 63 oppure da 87 kWh. Entrando maggiormente nei dettagli, il nuovo SUV giapponese potrà essere acquistato nella variante “entry-level” a singolo motore elettrico da 218 cavalli con accumulatore da 63 kWh (fino a 403 km di autonomia) oppure in quelle più potenti da 242 e 306 CV rispettivamente a trazione 2WD oppure 4WD 4orce, abbinate alle batterie da 87 kWh che promettono fino a 520 km di autonomia nel ciclo WLTP.

Per quanto riguarda la gamma allestimenti, la scelta è invece obbligata perchè la Nissan Ariya 2023 propone solamente quello denominato Evolve: la dotazione di serie in questo caso comprende i gruppi ottici Adaptive LED, gli indicatori di direzione dinamici, gli elementi cromati sulla carrozzeria, i rivestimenti in ecopelle, il tetto panoramico, l’head-up display per il parabrezza e la suite di ADAS ProPilot Park. I prezzi? Rivisti “al rialzo”: si parte da 57.800 Euro per la versione entry-level, con un incremento fino a 68.300 Euro per la top di gamma.