Nissan Ariya, la gamma si arricchisce di tre nuovi allestimenti: Engage, Advanced ed Evolve+

Nissan ha deciso di aggiornare la gamma italiana del Nissan Ariya 100% elettrico con i nuovi allestimenti Engage, Advanced ed Evolve+, che vanno ad aggiungersi all'Evolve già disponibile.

Nissan ha annunciato nelle scorse ore l’ampliamento della gamma del nuovo Nissan Ariya 100% elettrico con l’aggiunta di tre nuovi allestimenti: Engage, Advanced ed Evolve+.

Ora, il crossover coupé a zero emissioni viene proposto in quattro diverse versioni (tre più la Evolve già disponibile) per un’offerta ampia e articolata capace di soddisfare le varie esigenze dei clienti in termini di autonomia, potenza, trazione, allestimenti e dotazioni tecnologiche.

Si parte con l’allestimento Engage

La line-up parte con il Nissan Ariya Engage. Questo viene offerto con batteria da 63 kWh, trazione 2WD, potenza di 217 CV (160 kW), coppia massima di 300 Nm e autonomia di fino a 404 km. In alternativa è possibile optare per la variante con batteria da 87 kWh, potenza di 242 CV (178 kW), coppia massima di 300 Nm e autonomia di fino a 536 km.

A livello estetico, abbiamo fari a LED con controllo automatico degli abbaglianti, fendinebbia anteriori e posteriori a LED, specchietti retrovisori esterni con funzione riscaldamento e ripiegamento automatico e cerchi in lega da 19”.

L’abitacolo prevede sedili in tessuto di alta qualità e regolabili in sei posizioni diverse, due display TFT da 12.3 pollici per il quadro strumenti digitale e il sistema di infotainment e varie tecnologie di sicurezza e assistenza alla guida, tra cui l’e-Pedal Step, la retrocamera, la frenata d’emergenza intelligente con riconoscimento di pedoni e ciclisti e il cruise control intelligente.

È possibile sfruttare l’app NissanConnect Services per interagire da remoto con l’Ariya. Tramite questa è possibile, ad esempio, inviare la destinazione al navigatore, regolare la temperatura dell’abitacolo e monitorare lo stato della batteria. A bordo troviamo anche gli aggiornamenti software via OTA.

Le versioni Advanced ed Evolve+ completano la gamma

Passando alla versione Advanced, anche questa è disponibile con batterie da 63 o 87 kWh. In aggiunta alla dotazione proposta dall’allestimento Engage, abbiamo la trazione integrale e-4ORCE con due motori elettrici (uno per ogni asse), un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l’azione del freno sulle quattro ruote, la frenata rigenerativa sui due motori per aumentare l’efficienza della batteria e ridurre il beccheggio, il sistema ProPILOT con Navi-Link, il sistema Around View Monitor con vista panoramica dall’alto a 360° intorno al crossover, dei sedili anteriori riscaldabili, un volante riscaldabile, dei vetri privacy e un portellone posteriore con apertura senza mani.

Al top della gamma del nuovo Nissan Ariya c’è l’allestimento Evolve+. Si tratta di una vettura sportiva con trazione integrale e-4ORCE, 394 CV (290 kW) di potenza e 600 Nm di coppia massima. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 5,1 secondi.

Agli accessori e alle dotazioni proposte dalla variante Evolve, che vanta cerchi in lega da 20”, tettuccio panoramico apribile, piantone dello sterzo e console centrale con regolazione elettrica, display head-up, impianto audio Bose con 10 altoparlanti e sistema ProPILOT Park in aggiunta alla versione Advanced, troviamo cerchi in lega da 20” con copricerchi aerodinamici e sedili rivestiti in nappa blu di qualità premium.

Tutte le versioni del nuovo Nissan Ariya sono già ordinabili presso le concessionarie del brand giapponese, con prezzi a partire da 50.850 euro.