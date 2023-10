Nissan Ariya: il nuovo listino prezzi italiano parte da 42.600 euro

Nissan ha annunciato il nuovo listino prezzi italiano del suo Nissan Ariya completamente elettrico. Adesso la gamma prevede quattro allestimenti e un prezzo di partenza di 42.600 euro.

Nissan ha rivisto l’offerta della gamma del suo Nissan Ariya, ora proposto ad un prezzo di partenza di 42.600 euro. Questa mossa rispecchia l’obiettivo del produttore giapponese di potenziare la sua presenza della mobilità elettrica nel mercato italiano.

Grazie agli incentivi statali e al sostegno del costruttore nipponico, l’Ariya può ora essere acquisito nella sua versione base a soli 34.900 euro, rendendolo ancor più competitivo nel suo segmento. Questo sottolinea l’impegno della casa automobilistica nipponica nel rendere accessibile l’innovazione tecnologica a una più ampia fetta di consumatori italiani.

Quattro allestimenti tra cui scegliere

L’EV non si presenta certo con un solo volto. Infatti, la gamma, ricca e diversificata, è pronta a rispondere a tutte le necessità dei clienti in Italia, sia in termini di autonomia che di potenza. Inoltre, offre opzioni in fatto di trazione (sia 2WD che 4WD) e di soluzioni tecnologiche avanzate. La gamma è declinata in quattro diversi allestimenti:

Engage : l’allestimento base, ma già ricco di tecnologie all’avanguardia.

: l’allestimento base, ma già ricco di tecnologie all’avanguardia. Advance : dotato di trazione integrale e-4ORCE e del sistema ProPILOT per assistere la guida.

: dotato di trazione integrale e-4ORCE e del sistema ProPILOT per assistere la guida. Evolve : pensato per chi non vuole rinunciare a stile, comfort e performance di alto livello.

: pensato per chi non vuole rinunciare a stile, comfort e performance di alto livello. Evolve+: il top di gamma, per chi desidera una vera anima sportiva. Offre una potenza massima di 394 CV (290 kW) e una coppia massima di 600 Nm.

Pacchetto senza pensieri a chi lo acquista

Per chi opta per l’acquisto, il brand giapponese offre un’opportunità finanziaria allettante presso le sue concessionarie italiane. Con il pacchetto “senza pensieri” per la ricarica domestica, gli acquirenti possono avere la wallbox Pulsar Plus, garantendosi un’installazione eseguita da personale altamente qualificato.

Il vantaggio peculiare risiede nella possibilità di fruire del Bonus Colonnine Domestiche, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMT). Questo permette di coprire l’80% del costo totale, riducendo così l’investimento iniziale da 1800 euro a 1440 euro.

Il panorama delle infrastrutture di ricarica in Italia è in continua espansione. A tal proposito, Nissan mette a disposizione dei suoi clienti l’app Nissan Charge, un tool indispensabile per individuare, pianificare e raggiungere le stazioni di ricarica sul suolo nazionale.

Un anno di ricariche gratuite e un voucher mensile di 160 kWh presso le colonnine Enel X

Ma non finisce qui. Una proposta esclusiva è riservata a coloro che, entro il 31 marzo 2024, decidono di fare proprio il Nissan Ariya. A questi pionieri della mobilità elettrica in Italia, la casa automobilistica nipponica garantisce ricariche gratuite per un intero anno post-immatricolazione, con un risparmio stimato attorno ai 1000 euro. Tale offerta, che copre una percorrenza di 10.000 km, è estesa anche ad altri modelli, quali Leaf e Townstar EV.

Infine, per semplificare l’esperienza di ricarica, gli acquirenti riceveranno un voucher mensile di 160 kWh. Questo può essere utilizzato presso le stazioni Enel X, sfruttando l’app Enel X Way. L’applicazione non solo facilita la prenotazione delle colonnine di ricarica, ma consente anche di monitorare in tempo reale lo stato della ricarica direttamente dal proprio smartphone.