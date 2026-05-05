Nissan Juke 2026: nuovo allestimento Pulse, motori e prezzi della gamma aggiornata

Nissan aggiorna Juke per il 2026 con l’introduzione del nuovo allestimento Pulse, versione che si posiziona al vertice dell’offerta del crossover compatto della casa giapponese. L’aggiornamento coinvolge anche il resto della gamma, con una revisione degli equipaggiamenti e del listino.

Con oltre 1,4 milioni di unità vendute dal lancio, il modello nipponico continua il proprio percorso commerciale in Europa puntando su una gamma articolata in quattro allestimenti e su due motorizzazioni, benzina e full hybrid. Il nuovo listino parte da una proposta base di 26.000 euro.

Nissan Juke Pulse 2026: design premium per Pulse

Con il nuovo allestimento Pulse, Nissan Juke introduce una configurazione estetica specifica caratterizzata dalla vernice bi-colore con tetto nero di serie. La gamma cromatica include tre combinazioni, tra cui l’inedita tinta Deep Ocean, esclusiva di questa versione, insieme a Ceramic Grey e Pearl White, tutte abbinate a cerchi in lega AERO da 19 pollici.

Tra gli elementi distintivi della versione spicca anche una grafica dedicata sui montanti del tetto, ispirata alle onde sonore e integrata con il nome Pulse, dettaglio che contribuisce a differenziare visivamente questo allestimento dal resto della gamma.

Nell’abitacolo, l’impostazione stilistica viene ripresa attraverso rivestimenti in pelle sintetica blu scuro su plancia, console centrale e pannelli porta, affiancati da finiture Black Gloss e inserti in tessuto Melange anche per i sedili posteriori. La dotazione comprende inoltre illuminazione ambientale a LED e sistema audio Bose Personal.

Nissan Juke 2026: le motorizzazioni

Il nuovo allestimento introduce una dotazione più ampia sul fronte delle tecnologie di assistenza alla guida, con un pacchetto di sistemi di sicurezza disponibile di serie che amplia l’offerta tecnologica del crossover.

La gamma resta disponibile con due diverse motorizzazioni: benzina e full hybrid. La versione a benzina adotta il motore tre cilindri 1.0 turbo da 114 CV e 200 Nm di coppia, disponibile con cambio manuale a 6 rapporti oppure con trasmissione automatica DCT a 7 rapporti.

La variante Full Hybrid abbina invece un motore termico a un’unità elettrica per una potenza complessiva di 143 CV e 205 Nm di coppia, supportata da una batteria da 1,2 kWh. Rispetto alla versione benzina, il sistema ibrido offre una potenza superiore e consente di viaggiare in modalità elettrica in alcune condizioni di utilizzo, con consumi dichiarati fino a 22 km/l nel ciclo urbano.

Nissan Juke 2026: gamma e prezzi

Con l’arrivo del nuovo allestimento Pulse, la gamma si articola ora in quattro versioni: Acenta, N-Connecta, N-Design e Pulse. Il nuovo top di gamma parte da 30.500 euro nella configurazione con motore benzina e cambio manuale, posizionandosi al vertice dell’offerta per contenuti e dotazioni.

L’aggiornamento coinvolge anche gli altri allestimenti, che ricevono equipaggiamenti di serie più completi. La versione Acenta, proposta da 26.000 euro, introduce tra gli elementi principali specchietti riscaldabili e richiudibili elettricamente, sensori di parcheggio posteriori, quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, climatizzatore automatico e ricarica wireless per smartphone.

La versione N-Connecta, con prezzi da 27.500 euro, aggiunge dotazioni come vetri privacy, cerchi in lega da 19 pollici e sistema NissanConnect con navigazione integrata. Salendo di livello, N-Design parte da 29.450 euro e include il pacchetto Sound&Style, con rivestimenti dedicati, impianto audio Bose e illuminazione ambientale a LED.

Per quanto riguarda il listino completo, la gamma benzina con cambio manuale copre un range tra 26.000 e 30.500 euro, mentre le versioni con trasmissione automatica DCT vanno da 27.700 a 32.200 euro. Le varianti Full Hybrid, infine, partono da 30.300 euro e arrivano fino a 34.800 euro nell’allestimento di vertice.