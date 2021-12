Novità Toyota 2022: il futuro è sportivo (GR86) e a idrogeno (GR Yaris H2)

Il marchio giapponese ha lanciato la propria offensiva per confermare la sua posizione di mercato: nel 2022 arrivano la rinnovata GR86, la Yaris a idrogeno e in versione GR Sport e il SUV BZ4X

L’elettrico non è l’unica strada da seguire nel prossimo futuro: insieme alla bZ4x, infatti, il marchio Toyota vuole portare avanti anche l’endotermico tradizionale e l’innovativa soluzione a idrogeno, con una serie di novità per il 2022 che spaziano dalla rinnovata GR86 (versione evoluta della precedente GT86) alla Yaris H2, proposta per l’occasione in versione “Gazoo Racing” al fianco della sua specifica controparte con motore a benzina più performante. Ma andiamo con ordine…

NOVITA’ TOYOTA 2022: LA GT86 DIVENTA GR86

Ve l’abbiamo presentata questa primavera e a distanza di qualche mese è ormai pronta per il suo debutto ufficiale in Europa entro la primavera del 2022: l’ormai ex-GT86 raggiunge la seconda generazione cambiando nome in GR86 e aggiornando la sua fisionomia da coupé sportiva 2+2 a trazione posteriore, che aggiunge un frontale più aggressivo con nuovi gruppi ottici anteriori a LED e un posteriore dall’imponente impianto di scarico a doppio terminale.

I suoi interni sono ora più tecnologici e personalizzabili grazie al nuovo schermo touchscreen da 8 pollici del sistema infotainment, mentre a livello di motore la grande novità è rappresentata dall’introduzione di un inedito quattro cilindri boxer aspirato da 2.4 Litri, ora capace di una potenza di 235 cavalli e di una coppia massima di 250 Nm già disponibile a 3.700 giri al minuto. L’utilizzo di un telaio più leggero e più rigido del 50% rispetto al passato le dona inoltre una più vigorosa maneggevolezza durante la guida sportiva, resa ancora più entusiasmante attraverso il differenziale Torsen e alla specifica modalità “Track” che esclude gli aiuti elettronici solitamente impiegati su strada.

NOVITA’ TOYOTA 2022: ARRIVA LA YARIS “CATTIVA” E SPORTIVA

La seconda, importante, novità del marchio Toyota per il 2022 è la presa di posizione della mitica Yaris nel mondo delle sportive stradali “tutto pepe”: al fianco della GR Yaris sviluppata a partire dal modello impiegato dal team Gazoo Racing nel Mondiale WRC, per il secondo semestre del prossimo anno sarà disponibile anche la Yaris GR Sport, allestimento della cinque porte giapponese impreziosito da un bodykit specifico e più aggressivo di quello “base”.

La sua dotazione, infatti, comprende dei nuovi cerchi in lega multi-razze da 18 pollici con dettagli rossi, una nuova griglia anteriore, un più pronunciato diffusore posteriore e la livrea dedicata in tinta Dynamic Grey, abbinata appositamente ai badge GR e, opzionalmente, al tettuccio nero a contrasto. Gli stessi loghi sono presenti nell’abitacolo a livello di volante, poggiatesta, pulsante di accensione del motore e display del cockpit digitale, uniti a rivestimenti per i sedili in tessuto o Ultrasuede con cuciture rosse e a dettagli argentati per i pannelli delle portiere e per la plancia.

L’asso nella manica della nuova Yaris GR Sport, però, è nascosto sotto il suo cofano: a seconda dell’allestimento è possibile scegliere tra il performante motore VVT-i a benzina da 125 cavalli con cambio manuale a sei marce e l’unità 1.5 Litri Hybrid da 116 CV con trasmissione automatica CVT, che aiuta la vettura a dare il meglio di sè su un telaio più rigido grazie ad ammortizzatori anteriori ora più pronti a reagire alle basse velocità e a molle posteriori ottimizzate nel ridurre il rollio e il sollevamento delle gomme in accelerazione e frenata.

Lo chassis della nuova GR Sport, inoltre, gode anche di supporti sottoscocca aggiuntivi e di un servosterzo elettrico ricalibrato per offrire un inserimento più preciso in curva: in questo modo la piccola sportiva giapponese stacca lo 0-100 in solo 9 secondi e raggiunge la velocità massima di 180 km/h nel caso della motorizzazione a benzina, ridotti rispettivamente a 9,7 secondi e 175 km/h se si prende in considerazione la versione ibrida.

NOVITA’ TOYOTA 2022: LA YARIS COME BANCO DI PROVA DELL’IDROGENO

Abbiamo menzionato la GR Yaris ed è proprio sulla base della sportiva giapponese che il marchio Toyota sfodera la sua terza novità in programma per il 2022: si chiama GR Yaris H2 ed è un prototipo di vettura ad alte prestazioni che utilizza l’idrogeno (e non la benzina) come alimentazione principale per il suo motore endotermico, un tre cilindri turbo da 1.6 Litri (sigla G16E-GTS) opportunamente modificato dal reparto corse Gazoo Racing.

In questa configurazione la piccola sportivetta giapponese mantiene il funzionamento e l’handling di una vera “sportcar” da utilizzo stradale, abbattendo però nettamente le emissioni prodotte durante la marcia. L’impiego dell’idrogeno (contenuto in serbatoi uguali in tutto e per tutto a quelli della Mirai “fuel cell”) migliora inoltre la reattività generale del veicolo, perchè come carburante brucia a una velocità maggiore della benzina e questo si traduce in un’esperienza di guida ancora più gratificante.

NOVITA’ TOYOTA 2022: L’ELETTRICA BZ4X E’ PRONTA PER L’EUROPA

Come annunciato nella nostra ultima preview di novembre, il marchio Toyota ha svelato ufficialmente anche la bZ4X, primo SUV full-electric del marchio giapponese che arriverà in Europa (e quindi anche in Italia) nel corso del 2022. Sarà basato sulla piattaforma e-TNGA, sviluppata in collaborazione con Subaru secondo delle specifiche per due motorizzazioni: la prima a singolo motore elettrico a trazione anteriore da 204 cavalli e 265 Nm, la seconda a doppia unità elettrica a trazione integrale (un propulsore per assale) da 217,5 CV e 336 Nm di coppia massima.

Differenziati anche i pacchi batterie, rispettivamente da 71,4 e 72,8 kWh ma accomunati da un’autonomia complessiva con la singola ricarica di circa 450 km secondo il ciclo di utilizzo WLTP. Per il ripristino dell’energia entrambi i sistemi potranno sfruttare le colonnine fast-charge a 150 kW, che da scheda tecnica fanno passare lo 0-80% in circa 30 minuti, il caricatore di bordo da 11 kW o addirittura un kit di pannelli solari (opzionali) sul tettuccio, capaci di incrementare la tangenza annuale del veicolo fino a 1.800 km.

Tra i servizi offerti al lancio, la nuova bZ4X potrà godere del programma di assistenza esteso per il battery pack (garantito dieci anni o un milione di chilometri con funzionamento non inferiore al 70% della capacità originale), dell’innovativo sistema Steer-by-Wire con One Motion Grip e della suite T-Mate per quanto riguarda gli aiuti elettronici alla guida assistita, che di fatto rappresenta la terza generazione del più noto pacchetto Toyota Safety Sense.

Al suo interno saranno presenti il Pre-Collision System, l’Intersection Turn Assistance, l’Emergency Steering Assist, il Front-Cross Traffic Alert, il Safe Exit Assist e l’innovativo Advanced Park, composto da numerosi radar e sensori a ultrasuoni in abbinata alle telecamere esterne con visuale a 360° utili ad effettuare le manovre di parcheggio da remoto senza che il pilota sia effettivamente presente nel posto di guida.

NOVITA’ TOYOTA 2022: IL RESTO DELLA GAMMA

Le altre novità che vi abbiamo già presentato nelle ultime settimane comprendono la piccola Toyota Aygo X, che evolve la celebre vettura cittadina giapponese in un city-SUV, il restyling della C-HR, già ordinabile nei concessionari ufficiali con consegne previste nei primi mesi del 2022, e la nuova versione Cross della Corolla, che con la sua powertrain Full Hybrid di quinta generazione arriverà solamente per l’autunno del prossimo anno.