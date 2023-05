Nuova BMW Serie 5: svelata l’ultima generazione della berlina

BMW ha svelato ufficialmente la nuova generazione della BMW Serie 5 con tante novità che riguardano design, abitacolo, motori e tecnologia. C'è anche la i5 completamente elettrica.

BMW ha svelato nelle scorse ore la nuova generazione della BMW Serie 5 berlina, che arriverà sul mercato ad ottobre. Sarà disponibile in tutto il mondo in versione 100% elettrica e (in base ai mercati) anche nelle varianti ibride plug-in, nonché con motore a benzina e diesel altamente efficienti e con tecnologia mild hybrid a 48V. Sarò inoltre prodotta nello stabilimento di Dingolfing (Germania).

La nuova Serie 5 è cresciuta in lunghezza di 97 mm (5060 mm), in larghezza di 32 mm (1900 mm), in altezza di 36 mm (1515 mm) mentre il passo è stato allungato di 20 mm (2995 mm). La parte frontale prevede dei nuovi doppi fari e una versione più moderna della tipica griglia a doppio rene di Bimmer.

Gli elementi a LED, disposti quasi in verticale, fungono da indicatori di direzione e da DRL. Disponibile come optional l’illuminazione BMW Iconic Glow per la griglia a doppio rene, che sporge in avanti ed è caratterizzata da un’ampia cornice.

Lateralmente, la Serie 5 2024 vanta una linea di spalla alta, delle superfici dal design deciso e da due linee tracciate con precisione che modellano la carrozzeria. Le proporzioni allungate sfociano in un posteriore altrettanto imponente. Qui troviamo dei gruppi ottici piatti, che sono divisi da una striscia cromata a forma di L. La casa automobilistica bavarese dà la possibilità di enfatizzare il carattere sportivo della vettura attraverso i pacchetti M Sport ed M Sport Pro.

L’abitacolo

Passando all’abitacolo, la nuova BMW Serie 5 presenta un numero di pulsanti e comandi notevolmente ridotto rispetto alla precedente generazione grazie alla costante digitalizzazione delle funzioni.

Il BMW Curved Display è costituito da un quadro strumenti digitale da 12.3 pollici e da un display touch da 14.9 pollici per il sistema di infotainment. È stato ridisegnato anche il volante con una sezione inferiore appiattita e un feedback aptico sui pannelli di controllo e sulla leva del cambio sulla console centrale. C’è anche la BMW Interaction Bar con una superficie cristallina che si estende su tutta la larghezza del quadro strumenti, fino ai pannelli delle portiere.

Di serie, sono disponibili i nuovi sedili sportivi mentre quelli Comfort opzionali offrono un’ampia gamma di opzioni di regolazione a comando elettronico. La nuova generazione della BMW Serie 5 è la prima vettura del marchio bavarese ad avere interni completamente vegani di serie. Tuttavia, come optional sono disponibili i rivestimenti in pelle BMW Individual Merino in diverse varianti bicolore.

C’è anche la BMW i5 completamente elettrica

La gamma della nuova generazione comprende anche la BMW i5 con tecnologia eDrive di quinta generazione. La berlina 100% elettrica sarà proposta in due varianti: M60 xDrive ed eDrive40. La prima dispone di un doppio motore elettrico da 601 CV di potenza e 820 Nm di coppia massima mentre la seconda offre un singolo motore elettrico posteriore da 340 CV e 430 Nm. La i5 M60 accelera da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e raggiunge una velocità massima limitata elettronicamente di 230 km/h mentre la i5 eDrive40 impiega 6 secondi e raggiunge i 193 km/h.

A bordo della nuova BMW i5 troviamo una batteria da 81,2 kWh che promette fino a 516 km di autonomia sulla M60 xDrive e 582 km sulla eDrive40. Sfruttando la nuova funzione Max Range, l’autonomia può essere aumentata fino al 25% limitando la potenza e la velocità e disattivando le funzioni di comfort. La nuova batteria può essere caricata in corrente continua fino a 205 kW e dal 10% all’80% in circa 30 minuti.

Tutti i motori termici hanno di serie la tecnologia mild hybrid a 48V

Ritornando alle versioni endotermiche, i nuovi motori a benzina e diesel saranno offerti in una selezione specifica per il mercato. Tutti dispongono della tecnologia mild hybrid a 48V e sono abbinati di serie al nuovo cambio Steptronic Sport a 8 marce.

In Europa, Bimmer proporrà le versioni 520i con quattro cilindri da 208 CV e 520d e 520d xDrive da 197 CV (entrambe). Altri motori a benzina a quattro e a sei cilindri saranno disponibili al di fuori del Vecchio Continente.

L’anno prossimo, la gamma sarà completata da due varianti ibride plug-in mentre arriverà un nuovo motore diesel a sei cilindri in linea per la Serie 5 e una seconda variante con trazione integrale per la i5.

Di serie ci sono cerchi in lega leggera da 18″ o 19″

Di serie, la nuova generazione della vettura propone limitazione dello slittamento delle ruote a controllo diretto, impianto frenante integrato e sterzo sportivo con rapporto di sterzata variabile. Come optional, invece, sono disponibili le sospensioni sportive M, l’impianto frenante sportivo M e le sospensioni adattive Professional con ammortizzatori a controllo elettronico, sterzo attivo integrale e nuova gestione della dinamica verticale.

I cerchi in lega leggera da 18” o 19” sono di serie sulla i5 e sui modelli ibridi plug-in mentre quelli fino a 21” e con pneumatici ad alte prestazioni sono offerti come optional. Non è finita qui poiché la casa automobilistica tedesca ha implementato una serie di nuovi sistemi di assistenza alla guida e di parcheggio automatizzati.

Il fiore all’occhiello è il Driving Assistant Professional disponibile come optional. A bordo troviamo il sistema di visualizzazione e controllo BMW iDrive potenziato con Quick Select, che contribuisce alla caratteristica esperienza di guida e di viaggio della nuova Serie 5. Si basa sul BMW Operating System 8.5 e presenta una schermata iniziale ridisegnata con icone disposte verticalmente sul lato guida.

Non mancano BMW Intelligent Personal Assistant, BMW iDrive Controller sulla consolle centrale, BMW Live Cockpit Professional opzionale e BMW Natural Interaction sempre opzionale.

La BMW Serie 5 2024 offre la possibilità di scegliere fino a sei My Mods per offrire un’esperienza di guida completa. La dotazione di serie comprende anche l’integrazione degli smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto e la funzione Remote Software Upgrade per avere un software sempre aggiornato.