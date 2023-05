BMW Concept Touring Coupé: svelato l’ultimo progetto esclusivo del brand bavarese

La BMW Concept Touring Coupé si propone come una sportiva coupé/shooting brake a due posti realizzata in un solo esclusivo esemplare. È stata presentata in anteprima al Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023.

Nell’esclusiva cornice del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023, BMW ha svelato al mondo un pezzo unico di design automobilistico: la BMW Concept Touring Coupé. Un tributo al fascino senza tempo dell’automobile, questa due posti chiusa sviluppata in un solo esemplare fonde la tradizione dei leggendari classici del marchio bavarese con un’innovativa estetica contemporanea.

I designer di BMW hanno riscritto le regole della forma classica delle eleganti auto sportive, dando vita a una coupé dallo stile shooting brake. La carrozzeria avvolge e valorizza l’auto in ogni dettaglio, fondendo perfettamente le tradizionali proporzioni di una shooting brake con un design a due volumi distintivo.

La carrozzeria è dipinta nell’esclusivo Sparkling Lario

Caratterizzato da un lungo cofano, profili del tetto aerodinamici e una possente sezione posteriore, l’esterno della vettura, impreziosito dalla colorazione Sparkling Lario, esprime una sofisticata combinazione di grigio e marrone con scaglie di vetro blu e inserti in argento e bronzo.

L’elemento più intrigante di questa nuova coupé è sicuramente il posteriore, modellato dai contorni fluidi del tetto che si integrano armoniosamente con i pannelli laterali posteriori. Questa fusione accentua le spalle del veicolo mentre il lunotto piatto e le superfici ben definite del corpo evidenziano la solida posizione del veicolo.

Gli interni sono stati curati da Poltrona Frau

All’interno, la Concept Touring Coupé si distingue per la raffinata lavorazione delle superfici in pelle da Poltrona Frau. La cabina offre un ambiente lussuoso, suddiviso orizzontalmente in due segmenti di colore: marrone scuro nella parte superiore e marrone chiaro in quella inferiore. Le cinghie in pelle intrecciate per i sedili e la barra di scorrimento conferiscono un tocco artigianale sofisticato all’abitacolo.

Il vano dietro i sedili offre spazio a volontà per i bagagli, ulteriormente valorizzato dal set di bagagli realizzati su misura dalla storica pelletteria Schedoni di Modena. Composto da due borse e un portaabiti, ogni pezzo è perfettamente coordinato con l’esclusiva vettura.

Il sei cilindri in linea si occupa dell’alimentazione

Sotto il cofano, la BMW Concept Touring Coupé nasconde un motore a sei cilindri in linea che offre prestazioni senza compromessi e una raffinatezza che conferma il puro piacere di guida, rendendo omaggio alla BMW 328 Touring Coupé, vincitrice della Mille Miglia nel 1940.

La presentazione di questa meravigliosa one-off al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023, in un contesto così prestigioso e carico di storia, consolida la reputazione di Bimmer come marchio capace di rivoluzionare la tradizione, coniugando eleganza, sportività e lusso in maniera inedita ed eccitante.

Ogni dettaglio è stato studiato per affascinare. Lateralmente, è possibile ammirare le forme classiche di una shooting brake, sottolineate dalla grafica allungata dei finestrini laterali e dai passaruota sportivi più larghi che enfatizzano la sua eleganza sportiva.

Infine, la griglia a doppio rene, iconica firma di BMW, è stata rinnovata con barre longitudinali mentre gli esclusivi cerchi in lega leggera da 20” all’anteriore e da 21” al posteriore arricchiscono il design con un tocco di modernità.