Cupra Tavascan, design innovativo rivolto alla nuova generazione di appassionati

Per il nuovo Cupra Tavascan 100% elettrico, Julio Lozano - responsabile Exterior Design di Cupra - ha ideato un nuovo linguaggio di design che cattura l'attenzione.

Cupra ha presentato una svolta radicale nel design con il lancio del nuovo Cupra Tavascan. Questa vettura rappresenta non solo una testimonianza dell’evoluzione del costruttore spagnolo, ma manda anche un messaggio chiaro alla nuova generazione di appassionati di auto riguardo a ciò che il brand intende comunicare al mondo.

Julio Lozano, responsabile del design esterno di Cupra, ha evidenziato come la realizzazione del nuovo Tavascan non sia stata soltanto una sfida, ma un’opportunità unica per dimostrare l’essenza e la visione della casa automobilistica spagnola. “Il fulcro del nostro linguaggio di design è incentrato sulle persone”, ha affermato Lozano.

Firma luminosa dei fari davvero particolare

Una delle caratteristiche distintive di questo approccio è la firma luminosa triangolare dei fari, progettata non solo per un aspetto estetico accattivante, ma anche per massimizzare le prestazioni e l’aerodinamica del veicolo. L’accento posto sul design scultoreo e avveniristico del cofano, unito al logo illuminato di Cupra, dona al Cupra Tavascan un carattere dinamico, esaltando la sua natura sportiva e la percezione di velocità.

Un altro elemento di spicco nel design del SUV è l’illuminazione posteriore. Lozano sottolinea l’intenzione di evocare un’entità vivente con questa scelta stilistica. L’uso del logo al centro della linea di luce coast-to-coast è una rappresentazione simbolica del cuore pulsante del veicolo. Quando il Tavascan è acceso, la luce sembra scorrere dal logo verso gli estremi del veicolo, una rappresentazione che Lozano paragona al flusso sanguigno.

Ampie proporzioni sul posteriore

Le proporzioni della parte posteriore del nuovo Cupra Tavascan, abbinate a dettagli come i catarifrangenti verticali, amplificano la percezione di ampiezza e robustezza del modello. Questa direzione nel design non solo rafforza l’identità di Cupra, ma dimostra anche come ingegneria e design possano collaborare per dar vita a un veicolo con una forte personalità e delle alte prestazioni.

“Il nostro impegno è stato intenso, ma i risultati parlano da soli”, ha concluso Lozano, ribadendo l’eccellenza raggiunta con il design esterno del Cupra Tavascan.