Ricambi Originali, officine e auto sempre più tecnologiche: cosa cambia per gli automobilisti

L’auto moderna è più sicura, ma richiede competenze sempre maggiori

Chi porta oggi la propria auto in officina spesso non si rende conto di quanto sia cambiato il mondo della riparazione negli ultimi anni. Le vetture moderne sono sempre più ricche di elettronica, sistemi di assistenza alla guida (ADAS), connettività e motorizzazioni ibride o elettriche. Una semplice sostituzione del parabrezza, ad esempio, può richiedere la ricalibrazione delle telecamere che gestiscono frenata automatica, mantenimento della corsia e cruise control adattivo.

Per questo motivo diventa sempre più importante affidarsi a professionisti qualificati e pretendere informazioni chiare sugli interventi effettuati. Non basta più cambiare un componente: occorre verificare che tutto il sistema continui a funzionare correttamente e in sicurezza.

Sono temi sui quali da anni lavora AsConAuto, la realtà che riunisce i concessionari italiani e promuove la distribuzione dei Ricambi Originali sul territorio nazionale, supportando quotidianamente migliaia di officine e autoriparatori con servizi logistici, formazione specialistica e strumenti digitali.

Attenzione ai ricambi: fate sempre una domanda in officina

Un dato emerso da una recente ricerca presentata da AsConAuto evidenzia un aspetto sorprendente: quasi due automobilisti su tre non vengono coinvolti nella scelta dei ricambi utilizzati durante la manutenzione o la riparazione dell’auto. Inoltre, meno del 10% dichiara di aver ricevuto spiegazioni dettagliate sui componenti installati.

Eppure chiedere informazioni è fondamentale.

Quando lasciate l’auto in officina, è utile domandare:

quale ricambio verrà installato;

se si tratta di un Ricambio Originale;

quali garanzie offre;

se sono previsti aggiornamenti software o calibrazioni elettroniche;

quali controlli saranno effettuati dopo la riparazione.

Secondo AsConAuto, una maggiore trasparenza e un maggiore coinvolgimento del cliente rappresentano elementi essenziali per migliorare la qualità del servizio e la fiducia tra automobilisti e riparatori.

Ricambi Originali: perché possono fare la differenza

Quando si parla di manutenzione, il prezzo non dovrebbe essere l’unico elemento da considerare. I Ricambi Originali vengono progettati e testati direttamente dalle case automobilistiche per funzionare in perfetta integrazione con il veicolo.

Questo aspetto diventa ancora più importante sulle auto moderne, dove molti componenti dialogano costantemente con centraline elettroniche e sistemi di sicurezza. Un sensore, una telecamera o un componente meccanico non perfettamente compatibile potrebbero compromettere il corretto funzionamento dell’intero sistema.

AsConAuto, che oggi supporta oltre 23.000 professionisti della riparazione e garantisce la distribuzione rapida di Ricambi Originali multimarca in tutta Italia, sottolinea come la corretta identificazione del componente sia un elemento determinante per ridurre errori, tempi di fermo veicolo e costi aggiuntivi.

La scelta va quindi valutata non soltanto in termini di costo immediato, ma anche di affidabilità, durata e sicurezza nel tempo.

Le flotte e il noleggio stanno cambiando anche l’assistenza

Sempre più italiani guidano veicoli in noleggio a lungo termine. Questo fenomeno sta trasformando anche il mondo dell’assistenza, spingendo officine e concessionarie a offrire servizi più rapidi, organizzati e trasparenti.

Per gli automobilisti significa poter contare sempre più spesso su prenotazioni online, promemoria automatici per tagliandi e revisioni, auto sostitutive, servizi di ritiro e riconsegna del veicolo e tempi di intervento più rapidi.

Secondo le analisi presentate da AsConAuto durante l’Automotive Dealer Day 2026, il noleggio a lungo termine rappresenta ormai circa il 25% delle immatricolazioni e sta contribuendo a rendere il post vendita sempre più professionale e orientato al servizio.

Cinque consigli per spendere meglio e avere meno problemi

Per gestire al meglio la manutenzione della propria vettura è utile seguire alcune semplici regole:

1. Conservare sempre fatture e documentazione degli interventi.

2. Chiedere quali ricambi verranno installati prima di autorizzare la riparazione.

3. Effettuare i tagliandi nei tempi previsti dal costruttore.

4. Verificare che eventuali sistemi ADAS vengano ricalibrati dopo determinati interventi.

5. Richiedere un preventivo dettagliato e spiegazioni chiare sui lavori effettuati.

Con vetture sempre più sofisticate, la manutenzione non è più soltanto una questione meccanica. Informarsi, fare le domande giuste e affidarsi a professionisti qualificati è oggi uno dei modi migliori per preservare il valore dell’auto, viaggiare in sicurezza e prevenire spese impreviste.

Un approccio che realtà come AsConAuto stanno cercando di promuovere anche attraverso nuove campagne informative rivolte agli automobilisti, con l’obiettivo di diffondere una maggiore cultura della manutenzione e della sicurezza stradale.