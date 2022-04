Nuova Fiat 500 elettrica: la prossima generazione arriva nel 2027

La generazione più avveniristica che definirà il futuro della Fiat 500e prenderà vita ancora una volta nello storico stabilimento di Mirafiori, a Torino

Da auto elettrica più venduta nel 2021 sul mercato italiano, la Fiat 500 elettrica rappresenta la migliore alternativa di acquisto per una citycar a zero emissioni costruita completamente nel nostro Paese. Una vettura che ha riscosso un grandissimo successo tra gli automobilisti e che già guarda “oltre” alla prossima generazione, ipoteticamente in arrivo entro il 2027 come attore principale dell’ambizioso piano Stellantis “Dare Forward 2030”.

La nuova Fiat 500e, tra l’altro, sarà di nuovo costruita nello storico impianto di produzione di Mirafiori, in quel di Torino, come confermato dai vertici John Elkann e Carlos Tavares nei confronti dell’interrogazione posta in essere dal sindaco della capitale piemontese Stefano Lo Russo e dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Qualche anticipazione sulle sue caratteristiche? Molto probabilmente utilizzerà la rinnovata piattaforma STLA Small, grazie alla quale prometterà maggiori prestazioni ma anche un’autonomia maggiore con la singola ricarica. L’impianto di Mirafiori, inoltre, sarà in futuro anche la sede di produzione dei prossimi modelli Maserati, tra cui la GranTurismo, la GranCabrio, la Quattroporte e le relative versioni elettriche appartenenti alla famiglia Folgore.