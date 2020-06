Nuova Hyundai SantaFe 2020: il SUV coreano si rinnova completamente

Design più raffinato, nuovi interni premium e powertrain Full-Hybrid e plug-in Hybrid: queste le novità per la nuova versione della Hyundai Santa Fe 2020

Quest’anno spegne venti candeline diventando uno dei SUV del segmento D più apprezzati in termini di comfort, funzionalità e dotazione di serie: stiamo parlando della Hyundai Santa Fe, disponibile a partire dal mese di ottobre in un Model Year 2020 rivisto praticamente sotto ogni aspetto. “Abbiamo rinnovato Santa Fe con caratteristiche premium e un look accattivante che aggiungono valore al modello – ha commentato SangYup Lee, Executive Vice President e Capo dello Hyundai Design Center – “Le linee audaci estese su tutta la carrozzeria donano alla nuova Santa Fe un aspetto deciso ma raffinato, che va a completare un pacchetto su powertrain elettrificata con numerose funzioni per creare uno sport utility per le famiglie e piacevole da guidare“.

HYUNDAI SANTA FE 2020: ELEGANZA A 360°

Ciò che salta subito all’occhio sulla nuova Hyundai Santa Fe 2020 è sicuramente il suo inedito look, dall’aspetto raffinato ma allo stesso tempo deciso e audace nelle linee. Il frontale spicca grazie all’ampia griglia che abbraccia i gruppi ottici dal motivo tridimensionale, associati a luci diurne a LED con forma a T per una firma luminosa davvero suggestiva. All’anteriore, inoltre, trovano posto anche la robusta piastra paramotore e le prese d’aria aerodinamiche, che migliorano l’efficienza dei flussi che abbracciano l’intera vettura.

Ma non è tutto: sulla nuova Santa Fe i passaruota ora sono più larghi e creano spazio per i cerchi in lega da 20”, mentre al posteriore il nuovo design dei gruppi ottici accentuano la larghezza dell’auto, con una banda rossa riflettente che unisce le due estremità. Anche il fascione del paraurti è stato ridisegnato, al fine di ottenere delle linee più distese e armoniose, che riflettono i nuovi concetti stilistici del marchio Hyundai.

HYUNDAI SANTA FE 2020: PIATTAFORMA DI TERZA GENERAZIONE

Rispetto ad altri modelli Hyundai, la nuova Santa Fe 2020 sarà la prima ad essere costruita sull’inedita piattaforma di terza generazione progettata dal brand coreano, che garantisce dei miglioramenti consistenti in termini di performance, maneggevolezza, efficienza e sicurezza. Ma andiamo con ordine: la nuova piattaforma offre innanzitutto una dissipazione più efficiente del calore proveniente dal motore, per una migliore stabilità del veicolo aiutata, tra l’altro, dalla posizione ribassata degli elementi pesanti della vettura, che riduce il peso assieme al baricentro.

A livello aerodinamico, ora la nuova Santa Fe 2020 presenta un coefficiente di resistenza all’aria ridotto, il che permette consumi più contenuti e, allo stesso tempo, performance più interessanti. Per quanto riguarda la maneggevolezza, diverse novità sono state apportate ai punti fissi dei bracci dello sterzo, ora più vicini al centro dell’asse anteriore per un comportamento su strada più reattivo. Durante la marcia, inoltre, i nuovi sistemi di assorbimento acustico garantiscono vibrazioni minori e una miglior controllo della rumorosità generale.

La nuova piattaforma porta dei miglioramenti anche in termini di sicurezza: attraverso l’utilizzo di una struttura a carico multiplo, la stampa a caldo e l’integrazione di una piastra in acciaio ad altissima resistenza, la nuova Santa Fe 2020 riuscirà ad assorbire meglio gli impatti in caso di collisione, riducendo allo stesso tempo la deformazione dello spazio destinato ai passeggeri. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Santa Fe 2020 sarà il primo modello in Europa ad essere equipaggiato con una doppia powertrain completamente elettrica, in versione Full-Hybrid oppure plug-in Hybrid.

HYUNDAI SANTA FE 2020: DETTAGLI PREMIUM

Il restyling della nuova Hyundai Santa Fe 2020 ha toccato anche gli interni e la dotazione di bordo, con lo scopo di offrire maggior spazio, comfort e praticità di utilizzo. La parte inferiore del cruscotto è stata rinnovata, alla pari della console centrale che ora è dominata da un nuovo sistema di infotainment touchscreen su schermo da 10,25”. L’interazione da parte del conducente e dei passeggeri ora è possibile attraverso i comandi shift-by-wire o, in alternativa, con il crash pad: tutti i pulsante sono a portata di mano, a cui si aggiunge il selettore Terrain Mode destinato alle modalità di guida per un’ergonomia davvero curata nei minimi dettagli.

Per la prima volta, inoltre, Hyundai renderà disponibile la nuova Santa Fe 2020 con un Luxury Package opzionale, che aggiunge i cerchi in lega da 20” dal design dedicato, dettagli esterni in tinta con la carrozzeria e, nell’abitacolo, un nuovo cluster completamente digitale da 12,3 pollici.