Nuovo Hyundai Santa Fe: il 10 agosto saranno rivelate tutte le caratteristiche

Lo Hyundai Santa Fe 2024 è pronto a rivelare tutte le sue caratteristiche al pubblico in seguito alla presentazione ufficiale in programma giovedì 10 agosto.

Il settore automobilistico è pronto per l’arrivo di un altro protagonista: il nuovo Hyundai Santa Fe. Il modello promette di lasciare il segno nell’industria con un design radicalmente diverso e varie opzioni di motorizzazione all’avanguardia.

Le immagini ufficiali del Santa Fe 2024 rivelano un design esterno squadrato e robusto. Il produttore coreano ha introdotto degli insoliti motivi ad H nei fari anteriori, delineando chiaramente ciò che i consumatori possono aspettarsi dalla prossima generazione.

Ci sarà un unico ampio display sul cruscotto

Non meno importante è l’aspetto interno, con lo Hyundai Santa Fe 2024 che si distingue per un ampio display per il quadro strumenti digitale, integrato con lo schermo centrale del sistema di infotainment.

Hyundai ha inoltre implementato funzionalità come bocchette di ventilazione, comandi multifunzione, climatizzatore, radio e caricatore wireless per smartphone. Inoltre, sono disponibili spazi extra per riporre oggetti e due portabicchieri, assicurando il massimo del comfort per tutti gli occupanti.

Dovrebbe essere offerta anche una variante ibrida plug-in

Il marchio sudcoreano continuerà a offrire una vasta scelta di propulsori, proprio come con l’attuale modello. Ulteriori dettagli su vari allestimenti disponibili sono stati rivelati attraverso le recenti foto spia, incluse le informazioni sull’esistenza di una versione ibrida plug-in.

L’attesa cresce in vista della presentazione ufficiale del nuovo SUV, prevista giovedì 10 agosto alle 11:00 (ora italiana). Tuttavia, non ci si aspetta che il prezzo di partenza venga rivelato durante l’evento di lancio.

Tale informazione sarà infatti condivisa dal costruttore coreano più vicino alla data di vendita. Per mettere le cose in prospettiva, l’attuale Santa Fe è disponibile in Italia nel solo allestimento Xclass ad un prezzo di partenza di 58.800 euro.

Il nuovo Hyundai Santa Fe rappresenta una delle offerte più interessanti dal costruttore asiatico. Con un design rivoluzionario, una vasta gamma di motorizzazioni e un abitacolo completamente rinnovato, si preannuncia essere un punto di svolta significativo per il brand coreano, confermando la sua continua crescita e innovazione nel settore.