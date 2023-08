Hyundai Santa Fe 2024: debutto integrale per la quinta generazione

La quinta generazione dello Hyundai Santa Fe è stata presentata per intero nel corso di un evento dedicato. Arriverà in Europa nel corso della prima metà del 2024 e sarà disponibile con motori full hybrid e plug-in hybrid.

Il 2024 segna un momento chiave per Hyundai con la presentazione completa dello Hyundai Santa Fe 2024, un SUV che sta evolvendo profondamente, dando una nuova dimensione all’esperienza di guida.

Nel cuore della splendida Santa Fe (New Mexico), scenario che ha dato origine al nome dell’auto, il nuovo Santa Fe ha fatto il suo debutto mondiale. La quinta generazione rappresenta una pietra miliare per il brand sudcoreano, consolidando la sua storia e il suo retaggio.

Interno ed esterno sono stati integrati senza soluzione di continuità

E per sottolineare l’innovazione di questo modello, l’accento è stato posto sull’integrazione senza soluzione di continuità tra interno ed esterno, trasformando l’area del portellone posteriore da un semplice spazio di stoccaggio a una terrazza aperta, pronta per le avventure all’aperto.

La rinnovata attenzione al design inizia con il portellone posteriore e si estende a un’estetica esterna robusta e dettagliata, ideale sia per l’ambiente urbano che per la natura. Con linee nette e una presenza imponente, il frontale sfoggia un motivo ad H, che rispecchia il logo Hyundai, conferendo una forte identità al SUV.

Non solo il design esterno, ma anche le colorazioni, sono di alto livello. La gamma globale di colori per la carrozzeria comprende Abyss Black Pearl, Typhoon Silver Metallic e Pebble Blue Pearl, tra gli altri.

L’abitacolo

Entrando nell’abitacolo, la rivoluzione prosegue. Gli interni dello Hyundai Santa Fe 2024 sono stati progettati con elementi verticali e orizzontali che riflettono l’essenza del design esterno. E non si tratta solo di estetica; funzionalità high-tech come il vassoio per la sterilizzazione UV-C e il Panoramic Curved Display da 12.3 pollici aumentano la praticità e il lusso dell’esperienza di guida.

La spaziosità interna è stata una priorità per Hyundai. Grazie all’aumento dello spazio per le gambe e alla terza fila di sedili più ampia, il Santa Fe di nuova generazione garantisce un comfort ineguagliato nella sua categoria.

Non si tratta solo di estetica e comfort. Il nuovo modello è dotato delle tecnologie più avanzate per migliorare l’esperienza di guida, tra cui il primo vano portaoggetti bilaterale al mondo e lo specchietto retrovisore interno digitale.

I conducenti beneficiano anche degli aggiornamenti via OTA, garantendo che il software di bordo sia sempre all’avanguardia. Per una maggiore sicurezza, il sistema di allarme posteriore basato su radar e i sistemi di assistenza come il Forward Collision-Avoidance Assist 2.0 sono integrati per una guida confortevole e sicura.

In Europa arriveranno i motori full hybrid e plug-in hybrid

In Europa, la nuova generazione dello Hyundai Santa Fe sarà commercializzata con motori full hybrid e plug-in hybrid. Entrambe prevedono il motore turbo benzina GDI III da 1.6 litri abbinato a un cambio automatico a 6 marce. Ad ogni modo, maggiori informazioni sui propulsori disponibili per ogni mercato saranno svelate più in avanti.

Il lancio del nuovo Hyundai Santa Fe è previsto in Corea nella seconda metà del 2023 e in Nord America e in Europa nella prima metà del 2024.