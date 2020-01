Nuova Peugeot 208: più connettività con l’Allure Navi Pack

Più raffinata e ancora più tecnologica: con la 3D Connected Navigation a 7'' di serie è pronta a debuttare la prima versione speciale della nuova Peugeot 208, chiamata Allure Navi Pack

E’ arrivata sul mercato solo da poche settimane ma sta già riscuotendo un ottimo successo tra nuovi clienti e affezionati del marchio: stiamo parlando della Nuova Peugeot 208, ultima versione della citycar francese che presto otterrà la sua prima versione speciale, arricchita con una connettività ancora più integrata. Si chiamerà Allure Navi Pack e si baserà sull’allestimento cuore delle vendite in Italia (Allure), impreziosito di serie dalla 3D Connected Navigation da 7” in abbinamento a un quadro strumenti completamente analogico.

Questo sistema di connessione utilizzerà la tecnologia dei servizi TomTom Traffic, la cui navigazione permette di impostare la destinazione tenendo in considerazione le condizioni del traffico e le zone a rischio in tempo reale, in modo da evitare intoppi e perdite di tempo. Confermato, in aggiunta, l’integrazione del proprio smartphone con il sistema infotainment di bordo.

Nuova Peugeot 208 Allure Navi Pack sarà disponibile nei concessionari per un periodo limitato, sia nella motorizzazione benzina PureTech 100 (con cambio manuale a 6 marce oppure automatico EAT8 a 8 rapporti) che in quella diesel BlueHDi 100. Il prezzo partirà da 19.650 Euro nella versione benzina con cambio manuale per arrivare a quota 21.450 Euro, un costo richiesto sia per il PureTech 100 con cambio automatico che per il diesel BlueHDi con cambio manuale. Le colorazioni potranno essere scelte tra quelle di serie e altre inedite, chiamate Giallo Faro, Blue Vertigo e Rosso Elixir, che ben si sposano con la presenza dei fari anteriori EcoLED di serie.