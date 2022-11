Opel Mokka-e: ora può essere ricaricata anche in corrente continua fino a 100 kW

La nuova Opel Mokka-e offre una powertrain da 136 CV e 260 Nm di coppia con batteria da 50 kWh, sufficiente per un'autonomia di 340 km

Tra le alternative full-electric oggi disponibili sul mercato, la nuova Opel Mokka-e rappresenta sicuramente una scelta molto interessante per più categorie di automobilisti: da crossover compatto sa rispondere sia all’esigenza di mobilità urbana che di veicolo in grado di affrontare con serenità anche un viaggio più o meno lungo, per il quale la presenza di un’architettura dall’elevata autonomia e dalla ricarica veloce diventano le caratteristiche vincenti rispetto alle sue più dirette rivali.

Prima vettura del marchio Opel ad adottare il Vizor anteriore e il Pure Panel per un abitacolo completamente digitale, la nuova Mokka-e è stata inoltre migliorata in vista del 2023 introducendo la possibilità di ricarica del pacco batterie da 50 kWh della powertrain (136 CV per 260 Nm) anche in corrente continua fino a 100 kW, disponibile presso le colonnine pubbliche ad alta velocità. In questo modo la disponibilità di energia passa dal 10 all’80% in appena mezz’ora, consentendo di recuperare gran parte dell’autonomia massima che si assesta – da scheda tecnica – sui 340 km secondo il ciclo di utilizzo WLTP. L’alternativa è rappresentata dalla ricarica trifase in AC fino a 11 kW tramite wallbox o presa domestica, il tutto gestibile anche da remoto attraverso le app per smartphone OpelConnect e myOpel.