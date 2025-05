Papa Francesco: un pick-up usato per l’ultimo viaggio

Un veicolo usato, modificato con cura e già testimone di un viaggio pastorale in Messico nel 2016: così si è presentata la papamobile scelta per i funerali di Papa Francesco, avvenuti a Roma con un corteo che ha attraversato il cuore della città fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove il Pontefice è stato tumulato.

Il mezzo utilizzato è un Dodge Ram 1500 ‘classic’, pick-up americano riconvertito e personalizzato nel 2016 in occasione della visita papale in Messico, dove fu impiegato per accogliere i fedeli tra le tappe pastorali dal 12 al 18 febbraio. Si trattava di un modello già usato, con un valore di mercato all’epoca poco superiore ai 15mila euro, poi donato a Papa Francesco nel 2017 per il 25° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Vaticano e Stato Messicano.

Un’icona di sobrietà e coerenza

La scelta del veicolo rispecchia perfettamente lo stile sobrio e antiretorico di Papa Francesco, che nel corso del suo pontificato ha più volte sorpreso per la semplicità dei mezzi utilizzati nei suoi spostamenti. Celebre, ad esempio, la sua vecchia Ford Focus o la più recente Fiat 500L, mezzi lontani dalle auto blindate e lussuose che avevano caratterizzato i pontificati precedenti.

La papamobile vista durante il corteo funebre — ripresa in diverse foto e video mentre attraversava via dei Fori Imperiali e piazza Venezia — conserva una valenza fortemente simbolica: rappresenta la volontà di Francesco di restare vicino al popolo anche nel suo ultimo tragitto, evitando ogni ostentazione.

Un pick-up tra Messico, Michigan e Roma

Il Dodge Ram 1500 è un modello prodotto fino al 2024, costruito in parte anche in Saltillo, in Messico, luogo simbolicamente legato alla genesi di questa papamobile. Disponibile con tre motorizzazioni (V6 benzina da 3,6 litri, Hemi V8 da 5,7 litri e un EcoDiesel V6 da 3,0 litri di origine italiana), il veicolo rappresenta una combinazione di ingegneria americana e artigianato personalizzato, perfettamente adattata al contesto del servizio papale.

Il corteo e il significato del percorso

Il feretro di Papa Francesco ha attraversato luoghi storici di Roma prima di giungere a destinazione. Le immagini mostrano la papamobile mentre percorre via dei Fori Imperiali, piazza Venezia e infine il tragitto fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, scelta come luogo di sepoltura. Un itinerario che ha unito spiritualità, storia e urbanità, accompagnando il Pontefice in un ultimo saluto pubblico segnato da raccoglimento e semplicità.