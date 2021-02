Peugeot 5008 MY2021: il SUV Premium a sette posti parte da 31.750 Euro

Con il mese di gennaio la Casa del Leone porta in campo il nuovo Model Year della 5008, rivisto con un design più elegante ma allo stesso tempo sportivo e con una vasta gamma di motorizzazioni e allestimenti

Dopo la nostra prova in anteprima andata in scena nello scorso mese di dicembre, il marchio Peugeot ha finalmente reso disponibile presso i concessionari il nuovo Model Year dei suoi SUV più apprezzati: da una parte la 3008, dall’altra la “sorella maggiore” 5008, che può vantarsi non solo di un abitacolo spaziosissimo a sette posti (sei passeggeri più il pilota) ma anche di un design più moderno, accattivante e al passo con i frenetici tempi del settore automotive. I prezzi? Partono da 31.750 Euro, ma prima di fornirvi il listino completo diamo un’occhiata a tutte le novità messe a punto dalla Casa del Leone.

PEUGEOT 5008 MY2021: COME CAMBIA, DENTRO E FUORI

Partiamo dal look estetico: la nuova Peugeot 5008 MY2021 si distinguerà dal modello precedente innanzitutto per un frontale più aggressivo con ampie prese d’aria laterali, calandra a scacchiera e inediti fari ridisegnati a tecnologia Full LED, impreziositi da quella firma luminosa a “zanna” introdotta per la prima volta sulla 208. Sugli allestimenti top di gamma, inoltre, i gruppi ottici sono provvisti di sistema di illuminazione EVS per l’interno delle curve, nonchè di Modalità Nebbia integrata che trasforma di fatto gli anabbaglianti nei classici fendinebbia che tutti noi conosciamo.

La carrozzeria è quella a sette posti e ha dimensioni veramente generose (4,64 m x 1,84 m x 1,65 m), sufficienti per ospitare tre file di sedili completamente indipendenti: lo spazio a bordo, quindi, non manca, anche per il fatto che il sedile del passeggero anteriore può essere abbattuto assieme a quelli posteriori al fine di caricare oggetti lunghi fino a 3,20 metri. Tanta praticità ma allo stesso tempo anche tanta eleganza, perchè la nuova Peugeot 5008 offre degli interni con rivestimenti in pelle Nappa rossa e, a richiesta, Mistral Black e Alcantara (allestimenti GT e GT Pack), oppure in alternativa pelle Nappa con cuciture Tramontane e tessuto mi-TEP (allestimenti Allure e Allure Pack). Sulle versioni top di gamma, inoltre, trovano spazio anche i dettagli in legno di tiglio scuro, capaci di donare una marcia in più in fatto di lusso ed esclusività.

Per quanto riguarda la tecnologia a bordo, la nuova Peugeot 5008 non delude le aspettative perchè propone innanzitutto il nuovo i-Cockpit con head-up display digitale da 12,3”, assieme a un sistema infotainment con schermo touchscreen da 10 pollici completamente configurabile con i vari “toogle switches” per l’accesso alle impostazioni più importanti della vettura. Il resto della dotazione comprende il selettore delle modalità di guida posizionato nella consolle centrale, la ricarica induttiva per lo smartphone e le porte USB multi-funzione.

PEUGEOT 5008 MY2021: ADAS E DOTAZIONI

La dotazione tecnologica della nuova Peugeot 5008 MY2021, fortunatamente, non finisce qui ma prosegue con un pacchetto di aiuti alla guida ADAS veramente ricco e completo: al suo interno spicca il sistema Night Vision, capace di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti di notte e in condizioni di visibilità limitata fino a 250 metri davanti al veicolo, così come il cruise control adattivo con funzione Stop&Go, il Lane Positioning Assist per il mantenimento della corsia, la frenata automatica di emergenza, l’avviso di pre-collisione e il riconoscimento della segnaletica stradale.

Per quanto riguarda gli equipaggiamenti, invece, la Casa del Leone propone tre alternative con altrettanti Pack specifici: si parte dall’allestimento base “Active”, caratterizzato dai cerchi in lega da 17”, dal Pack visibilità, dai gruppi ottici a LED, dall’avviamento senza chiave, dal climatizzatore bi-zona, dai sensori di parcheggio posteriori, dall’head-up display e dai sedili indipendenti per la terza fila, per proseguire con l’Active Pack che aggiunge la funzionalità Mirrorscreen per lo smartphone, gli specchietti elettrici, i sensori di parcheggio anche all’anteriore e la retrocamera con angolo di visuale di 180°.

Si passa poi all’allestimento Allure, che prevede i cerchi da 18”, le barre porta-tutto sul tetto, i vetri privacy, il Pack Safety Plus per gli ADAS e l’infotainment 3D Connected Navigation con schermo touch da 10 pollici: questa versione è poi ulteriormente affinata con l’Allure Pack contraddistinto da avviamento keyless e Ambient Light per l’abitacolo, che lascia infine spazio al top di gamma GT che propone i cerchi in alluminio da 18”, il tetto con finitura Black Diamond, il pacchetto Pack Drive Assist Plus per gli ADAS, i gruppi ottici Full LED all’anteriore e al posteriore e i rivestimenti degli interni in Alcantara e tessuto TEP. Ancora più in alto, infine, si posiziona il GT Pack, caratterizzato dai cerchi specifici da 19”, il portellone elettrico, il sistema audio Hi-Fi Focal e i sedili elettrici con funzione massaggio. Questo allestimento può essere anche ulteriormente impreziosito con il pacchetto aggiuntivo Black Pack, il quale tinge di nero diversi particolari della vettura come la griglia all’avantreno, le barre sul tettuccio, le cornici dei finestrini e i cerchi Washington da 19”.

PEUGEOT 5008 MY2021: LE MOTORIZZAZIONI

L’ultimo capitolo delle novità introdotte dalla Peugeot 5008 MY2021 riguarda le motorizzazioni disponibili: il listino parla di due unità a benzina, vale a dire l’1.2 Litri PureTech 130 S&S con cambio manuale a sei rapporti o automatico EAT8 e l’1.6 Litri PureTech 180, e di altrettante a gasolio, contraddistinte dall’1.5 Litri BlueHDi 130 S&S e dal più potente 2.0 Litri BlueHDi 180 S&S, che di fatto completa una gamma che parte da 31.750 Euro e arriva a quota 45.450 Euro. Per tutti i dettagli del caso, vi rimandiamo allo schemino riassuntivo qua sotto:

PEUGEOT 5008 MY2021

1.2 PureTech 130 S&S Active: 31.750 Euro Active Pack: 32.350 Euro Active Business: 32.950 Euro Allure: 34.750 Euro Allure Pack: 35.350 Euro GT: 37.150 Euro



1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Active Pack: 34.350 Euro Active Business: 34.950 Euro Allure: 36.750 Euro Allure Pack: 37.350 Euro GT: 39.150 Euro GT Pack: 41.550 Euro



1.6 PureTech 180 S&S EAT8 GT: 41.050 Euro GT Pack: 43.450 Euro



1.5 BlueHDi 130 S&S Active: 33.750 Euro Active Pack: 34.350 Euro Active Business: 34.950 Euro Allure: 36.750 Euro Allure Pack: 37.350 Euro GT: 39.150 Euro



1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Active Pack: 36.350 Euro Active Business: 36.950 Euro Allure: 38.750 Euro Allure Pack: 39.350 Euro GT: 41.150 Euro GT Pack: 43.550 Euro