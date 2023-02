Peugeot 3008 e 5008 accolgono il nuovo motore 1.2 mild-hybrid da 136CV

Il listino 2023 delle Peugeot 3008 e 5008 integra la nuova alternativa 1.2 PureTech con tecnologia mild-hybrid: disponibile dalla primavera

Con il 2023 anche il listino delle Peugeot 3008 e 5008 va incontro a un importante aggiornamento, che prevede per quest’anno l’introduzione dell’inedita motorizzazione 1.2 PureTech a benzina impreziosita dalla tecnologia mild-hybrid a 48V. Una soluzione innovativa che vede al centro il tre cilindri turbo-benzina della famiglia PureTech, abbinato per l’occasione a un’unità elettrica supplementare a magneti permanenti integrata direttamente nella scatola del cambio automatico a doppia frizione e-DCS6 a sei rapporti.

Entrando nello specifico, il motore elettrico supporta l’endotermico con una potenza aggiuntiva di 28 CV e 55 Nm, per raggiungere un totale di 136 CV e 230 Nm di coppia massima: queste performance sono ulteriormente abbinate a una piccola batteria agli ioni di litio da 0,432 kWh posizionata sotto il sedile anteriore e dallo starter ISG a cinghia con alimentazione a 48V. Insieme contribuiscono a rendere più contenuti i consumi in ordine di marcia del 15% rispetto ai benzina tradizionali, per un risparmio di carburante che varia da 0,7 l/100 km nel ciclo extraurbano a 2,5 l/100 km in quello che prevede solo la guida in città.

In queste fasi alla basse velocità (fino a 30 km/h, limite per il quale viene emesso un suono di avvertimento dal sistema AVAS) le nuove Peugeot 3008 e 5008 2023 possono viaggiare esclusivamente con il supporto del motore elettrico, il quale consente la disconnessione dell’unità termica nella funzione “sailing” a velocità costante fino a 145 km/h e quando avvengono le decelerazioni, occasioni in cui viene anche ricaricata la batteria. In accelerazione, invece, il motore elettrico aiuta il benzina per prestazioni superiori in termini di coppia colmando il “turbo lag” ai bassi regimi. I prezzi di questa versione? Li scopriremo nelle prossime settimane.