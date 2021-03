Peugeot 308 2021: la terza generazione pronta al debutto

Attraverso alcune immagini teaser la Casa del Leone ha cominciato a rivelare le forme della Nuova 308, che erediterà innanzitutto i fari "ad artiglio" già visti su 208 e 508

Ormai ci siamo: tra meno di dieci giorni il marchio Peugeot rivelerà al mondo la Nuova 308, che nella sua terza incarnazione dal debutto nel 2007 porterà sotto i riflettori una veste completamente rinnovata e maggiormente in linea con le tendenze stilistiche utilizzate di recente dalla Casa del Leone. Una vettura che, quindi, sarà presentata ufficialmente in un evento streaming il 18 marzo, ma che già oggi è stata pizzicata da alcune immagini teaser rilasciate in anteprima.

Le potete osservare nella gallery a corredo di questo articolo: come potete notare la novità più importante della Nuova Peugeot 308 sarà l’aspetto estetico dell’avantreno, che si allontanerà dalle scelte finora viste su questo modello per abbracciare la nuova filosofia “felina” che tutti noi abbiamo conosciuto con la 208 e la 508. Il frontale, infatti, sarà caratterizzato da gruppi ottici squadrati con LED verticali a forma di “artiglio”, che delimiteranno una griglia dalle dimensioni più importanti con tanto di nuovo logo – tra l’altro recentemente rinnovato dal Peugeot Design Lab.

Completamente rivisti anche i fari al posteriore, divisi in tre LED a sviluppo diagonale, così come la tecnologia presente nell’abitacolo, dove probabilmente spiccheranno il display 3D multi-funzione del sistema infotainment e, lato sicurezza, gli ultimi aggiornamenti del pacchetto Peugeot Drive Assist. Su una piattaforma EMP2 rinnovata, inoltre, è possibile l’arrivo di motorizzazioni con tecnologia mild-hybrid e “alla spina”, ma per tutte le conferme del caso vi rimandiamo alla presentazione ufficiale del 18 marzo: stay tuned!