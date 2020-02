Renault Twingo Elettrica 2020: tutto quello che c’è da sapere

Al prossimo Salone di Ginevra 2020 Renault svelerà ufficialmente la nuova Twingo Z.E., versione completamente elettrica della famosa citycar francese

Oltre alle versioni ibride e plug-in della Clio, della Captur e della Mégane, Renault è pronta a svelare una novità assoluta al prossimo Salone di Ginevra 2020: stiamo parlando della Twingo Z.E., versione completamente elettrica della famosa citycar francese che, ad oggi, condivide la stessa piattaforma della Smart EQ ForFour.

Per il momento i dati tecnici di questa nuova vettura amica dell’ambiente non sono stati rivelati, ma si può ipotizzare che sulla nuova Twingo Z.E. sarà utilizzato un motore capace di erogare una cinquantina di cavalli associato a una batteria da 17,6 kWh, per un’autonomia prossima ai 150 km. Valori molto simili, quindi, a quelli della ForFour elettrica. A livello di estetica, la nuova Twingo comunque si discosterà molto poco da quella “tradizionale” che oggi è acquistabile presso i concessionari Renault: con il restyling del 2019 questa citycar è diventata lunga 3,61 metri, larga 1,65 m e con un bagagliaio capace di ben 980 Litri con i sedili posteriori reclinati.

Per quanto riguarda, invece, i sistemi di bordo, ci aspettiamo un importante salto di qualità rispetto alla versione “normale”, vista la sua natura di veicolo elettrico: gestione della ricarica a distanza, verifica dell’autonomia attraverso lo smartphone e tanto altro… ma questo lo sapremo solo all’inizio di marzo. Stay tuned!