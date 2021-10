Renault Twingo: in Francia arriva la versione speciale Urban Night

Sarà disponibile solo sul mercato francese in due versioni, Light Version e Premium Black, con prezzi da 17.300 Euro (che salgono a 26.650 Euro nel caso della motorizzazione E-Tech)

Benchè il segmento A non sia più di grande interesse, Renault ha ancora in listino la Twingo che quest’anno, tra l’altro, è stata equipaggiata con la nuova motorizzazione elettrica a tecnologia E-Tech (qui la nostra prova su strada). Una citycar sicuramente ancora molto allettante per tutti i pendolari che devono percorrere brevi tratti cittadini… che almeno in Francia arriverà in una doppia versione speciale dal tocco premium e “dark”.

Il suo nome è Renault Twingo Urban Night ed è caratterizzata innanzitutto dalla dotazione dell’allestimento Intens, alla quale aggiunge cerchi in lega da 16 pollici con finiture nere, quattro tinte esclusive (Cristal White, Quartz White, Moon Grey e Diamond Black) e decalcomanie specifiche “Urban Night X” presenti sulle calotte degli specchietti retrovisori, nella zona posteriore delle fiancate e sul tettuccio (rimovibili su richiesta).

Il loro look può essere a sfondo nero oppure bianco, entrambi declinati in due versioni a personalizzazione più leggera (Light Version) oppure più marcata (Premium Black). Nell’abitacolo, inoltre, spicca la grafica “Urban Night X” che prevede i sedili in rivestimento black con bordi bianchi e scritta centrale ad orientamento verticale, assieme alla plancia in un’elegantissima finitura in nero lucido. La dotazione è completata dal sistema di navigazione con servizi connessi, dalla dock-station per la ricarica induttiva dello smartphone e dalla retrocamera con sensori a ultrasuoni per le manovre di parcheggio.

Prezzi e disponibilità? La nuova Renault Twingo Urban Night è al momento disponibile solamente in Francia con un listino in partenza da 17.300 Euro per la motorizzazione 1.0 Litri a benzina da 65 cavalli e da 26.650 Euro per l’elettrica E-Tech, che assicura un’autonomia massima di 190 km nel ciclo di utilizzo WLTP.