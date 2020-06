Renault Zoe Van 2020: 395 km di autonomia elettrica per i professionisti della logistica

Volume di carico di 1.000 Litri, carico utile di 411 kg e autonomia fino a 395 km nel ciclo WLTP: ecco gli assi nella manica della nuova Renault Zoe Van

E’ il veicolo “full electric” attualmente più venduto in Europa, oggi disponibile in una nuova versione specificamente pensata per coloro che lavorano nel settore della logistica: stiamo parlando della Renault Zoe, pronta ad aprire la propria gamma agli operatori professionali con l’inedito allestimento Van che propone delle caratteristiche davvero interessanti a un prezzo di 1.500 Euro superiore rispetto alla versione autovettura.

Benchè con soli due posti, quelli anteriori, a disposizione per guidatore e passeggero, la nuova Renault Zoe Van si può fregiare di un volume di carico massimo fino a 1.000 Litri, un carico utile pari a 411 kg e un’autonomia, ovviamente in modalità elettrica, che tocca quota 395 km nel ciclo di utilizzo WLTP, il che la definisce come la soluzione ideale per una logistica sostenibile senza compromessi.

Dotata di una batteria Z.E. 50 da 52 kWh, nuova Renault Zoe Van può essere ricaricata attraverso il caricatore Caméléon, che permette la ricarica veloce sia a corrente alternata (AC) fino a 22 kW che a corrente continua (DC). Grazie alla modalità di guida B Mode, inoltre, questa vettura è in grado di divincolarsi con estrema agilità nei centri cittadini, anche nel caso in cui sia necessario fermarsi per dei rallentamenti. Il sistema di bordo, infatti, frena prontamente non appena il guidatore toglie il pedale dall’acceleratore, il che la rende estremamente sicura anche nelle condizioni di guida più difficili. Il fatto di essere una vettura a zero emissioni, inoltre, le permette il libero accesso ai centri storici e alle zone a traffico limitato, nonchè il parcheggio gratuito sulle strisce blu, il tutto senza alcuna produzione di inquinanti e nel pieno rispetto (anche sonoro) dell’ambiente circostante.

L’allestimento Van, per la precisione, introduce la griglia di separazione fra i due posti, il vano di carico rivestito in moquette e un telo copri-bagagli. La dotazione è completata di sistema ABS, ESP, airbag frontali e laterali, climatizzatore automatico con modalità Eco, driver display da 10”, sistema multimediale Easy-Link e i servizi Renault Easy Connect, che prevedono la programmazione della ricarica con la geo-localizzazione dei punti di interesse, l’EV Route Planner e tanto altro.