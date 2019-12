Santa Caterina si avvicina a Barcellona grazie a SEAT e Cupra

SEAT, negli ultimi anni, ha proposto sul mercato una serie di modelli accattivanti e grintosi che comprendono anche una gamma SUV in grado di soddisfare le esigenze e i gusti di diverse tipologie di clienti. Con Ateca, Arona e, infine, Tarraco, la strategia dei SUV SEAT sta contribuendo al raggiungimento di importanti risultati in termini […]

SEAT, negli ultimi anni, ha proposto sul mercato una serie di modelli accattivanti e grintosi che comprendono anche una gamma SUV in grado di soddisfare le esigenze e i gusti di diverse tipologie di clienti. Con Ateca, Arona e, infine, Tarraco, la strategia dei SUV SEAT sta contribuendo al raggiungimento di importanti risultati in termini di percezione e posizionamento del marchio, a tutto vantaggio dei sempre più alti volumi di vendita. Oltre a essere l’unico marchio a vantare un SUV urbano alimentato a metano, la casa di Barcellona ha dato inizio all’elettrificazione dei propri modelli con l’introduzione sul mercato della sua prima vettura 100% elettrica, SEAT Mii electric. Altra caratteristica del marchio catalano che fa parte del Gruppo Volkswagen è quella di avere la clientela più giovane del mercato come testimonia l’età media dei proprietari della SEAT Leon ben inferiore a quella della concorrenza, consentendo quindi a SEAT di presidiare efficacemente i Millenials e scegliere una comunicazione molto personale, originale e giovanile.

L’obiettivo di SEAT è infatti di allargare i propri orizzonti, così da incontrare l’interesse dei clienti della quasi totalità dei segmenti. Proporre insomma vetture di design, tecnologiche, versatili e adatte sia al contesto urbano sia a quelli più “selvaggi”. Proprio la natura e i paesaggi fiabeschi del territorio di Santa Caterina Valfurva hanno convinto SEAT e la stessa Cupra a spandere i propri confini e salire in alta montagna, per godere, immersi in uno scenario incantato, del piacere di guida che i modelli del marchio sanno offrire senza dimenticare le proprie origini orgogliosamente ricordate in ogni comunicazione tanto da voler portare lo spirito di Barcellona anche in Valtellina ed in particolare a Santa Caterina Valfurla, famosa per le sue montagne e per aver nato i natali alla mitica campionessa di sci Debora Compagnoni.

L’accordo di partnership siglato tra la casa automobilistica e Santa Caterina Impianti, società controllata da Holding Carisma, ha una durata di tre anni e rappresenta per SEAT l’opportunità di far attecchire a Santa Caterina proprio lo spirito e tutta l’energia che contraddistinguono Barcellona, la città natale del marchio. Questa collaborazione consentirà a SEAT di lavorare attivamente con il territorio, associando la propria immagine attraverso diversi punti di contatto tra Santa Caterina e la città che vede nascere i modelli SEAT.

“I nostri modelli coniugano tecnologie all’avanguardia, dinamismo, versatilità e funzionalità a un design orientato al futuro e tecnologie di propulsione sempre più attente all’ambiente. La località di Santa Caterina Valfurva si distingue per le sue strutture e gli impianti estremamente all’avanguardia, che si integrano con armonia e rispetto all’ambiente naturalistico circostante e alla bellezza mozzafiato di questi paesaggi. Ciò ha fatto sì che sorgesse in maniera naturale la voglia di far convergere queste caratteristiche comuni in un progetto di collaborazione come quello siglata tra il nostro marchio e Santa Caterina Impianti” ha dichiarato Pierantonio Vianello, Direttore SEAT Italia.

L’accordo prevede la collaborazione tra le due società, finalizzata alla sponsorizzazione e all’attivazione della casa automobilistica in tutte le properties del polo sciistico di altissimo livello di Santa Caterina, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Tra le attività volte all’intrattenimento del pubblico che verranno sviluppate da SEAT a Santa Caterina, ci sono la creazione di uno snow park, un’istallazione luminosa che porterà i colori unici al mondo del tramonto di Barcellona in alta quota, piuttosto che l’animazione dell’après-ski presso la “Terrazza SEAT”, dove accogliere gli amanti dello sci e della montagna.

L’accordo di partnership siglato tra le due società include per estensione anche delle attivazioni legate al nuovo marchio CUPRA, che avrà un suo spazio dedicato presso il Sunny Valley Mountain Lodge (2.700 mt.), struttura magica e sofisticata che rispecchia perfettamente l’animo del marchio.