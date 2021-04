Seat Arona e Ibiza: in arrivo il restyling

La prossima tappa del 2021 marchiata Seat è il prossimo 15 aprile, quando il brand spagnolo svelerà al mondo i tanto attesi facelift delle nuove Arona e Ibiza

Dopo la Leon Sportstourer in versione plug-in hybrid, il marchio Seat sta concentrando i propri sforzi sul prossimo, importante, appuntamento del 15 aprile: in quell’occasione, infatti, saranno presentati i restyling della Arona e della Nuova Ibiza, presenti sul mercato da ormai quattro anni. Le due vetture in questione, nel frattempo, sono state protagoniste di un breve video-teaser, nel quale si possono intravedere alcune delle novità che verranno svelate in seguito.

Il look del frontale delle nuove Seat Arona e Ibiza sarà sicuramente più aggressivo grazie a modifiche precise a livello dei paraurti, delle prese d’aria (triangolari) e dei gruppi ottici, ovviamente a tecnologia Full LED con fendinebbia posizionati nella parte subito sottostante. Ci aspettiamo anche un’importante rivisitazione degli interni, aggiornati con le ultime tecnologie a disposizione del marchio spagnolo come il digital cockpit, un sistema infotainment più veloce e intuitivo e i comandi di tipo shift-by-wire.

Per tutti i dettagli del caso, tuttavia, dobbiamo ancora portare un pochino di pazienza: nel frattempo vi consigliamo di gustarvi il filmato pubblicato di recente da Seat sul suo canale YouTube, che per comodità vi proponiamo qua sotto. L’appuntamento, ovviamente, è fissato alle ore 10 di giovedì prossimo 15 aprile: stay tuned!