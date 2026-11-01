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Skoda Epiq Sportline 2026: il SUV elettrico si rinnova con un look esclusivo e fino a 440 km di autonomia

La gamma di Skoda Epiq si amplia con l’arrivo della nuova versione Sportline, che introduce una caratterizzazione estetica specifica e una dotazione di serie più completa per il SUV elettrico compatto del marchio boemo. Tra gli elementi distintivi figurano i dettagli esterni in nero lucido, i cerchi in lega da 19 pollici e i fari LED Matrix, oltre a diverse novità per gli interni.

La vettura ceca sarà disponibile in due configurazioni: Epiq 40, con una potenza di 99 kW e un’autonomia superiore a 310 km, ed Epiq 55, che raggiunge i 155 kW e offre fino a 440 km di autonomia. Entrambe le versioni prevedono la frenata rigenerativa e una velocità massima di 160 km/h.

Skoda Epiq Sportline 2026: design esterno e dettagli in nero lucido

Dal punto di vista estetico, Skoda Epiq Sportline si distingue dalle altre versioni della gamma per una serie di elementi specifici. I paraurti anteriori e posteriori sono in tinta con la carrozzeria, mentre le scritte Skoda, le barre sul tetto e le calotte degli specchietti retrovisori presentano una finitura in nero lucido.

La Sportline è inoltre l’unica variante disponibile con tetto nero a contrasto, proposto come optional. Completano l’allestimento i cerchi in lega neri da 19 pollici, forniti di serie, mentre quelli da 20 pollici sono disponibili a richiesta. Entrambi i disegni sono esclusivi di questa configurazione.

Un’altra differenza riguarda il sistema di illuminazione, che comprende di serie i fari LED Matrix con firma luminosa a T, i gruppi ottici posteriori a LED e la griglia anteriore illuminata Light Band, introdotta per la prima volta nella gamma Epiq.

Skoda Epiq Sportline 2026: interni e dotazioni

L’abitacolo adotta una configurazione prevalentemente nera, con sedili sportivi regolabili elettricamente e rivestiti in Suedia, materiale utilizzato anche per il bracciolo, gli inserti dei pannelli porta e alcune finiture della plancia.

Il volante sportivo a tre razze, riscaldabile e dotato del logo Sportline, integra le palette per regolare l’intensità della frenata rigenerativa. Sono presenti inoltre pedali con rivestimenti in acciaio inox, illuminazione ambientale e battitacco decorativi.

Per quanto riguarda l’equipaggiamento, la Sportline rappresenta la versione più completa della gamma, includendo di serie i pacchetti Convenience, Tech e Light & View.

Il primo comprende climatizzatore automatico bizona Climatronic, sedili anteriori e volante riscaldabili, specchietto retrovisore interno fotocromatico e vetri posteriori oscurati. Il secondo aggiunge sensori di parcheggio anteriori, telecamera posteriore, sistema KESSY Advanced con apertura e chiusura automatica, chiave digitale e ricarica wireless dello smartphone fino a 15 W. Il pacchetto Light & View raccoglie invece i sistemi di illuminazione esterna già descritti.

Skoda Epiq Sportline 2026: optional e sistemi di assistenza alla guida

La dotazione può essere ampliata attraverso due ulteriori pacchetti a richiesta. Il Travel Package comprende il sistema di assistenza alla guida Travel Assist 3.0, il Crew Protect Assist, il navigatore e un abbonamento triennale ai servizi Skoda Connect Premium.

Il Premium Package introduce invece la telecamera panoramica Top Area View a 360°, l’impianto audio Canton con 10 altoparlanti e un vano di carico anteriore, denominato frunk.

Sono inoltre inclusi il Remote Parking, che permette di gestire alcune manovre di parcheggio a distanza, il Trained Parking, per la memorizzazione di manovre ricorrenti, e il Reversing Assist, dedicato all’assistenza durante la retromarcia.

Skoda Epiq Sportline 2026: motori, batterie e autonomia

La gamma prevede due configurazioni elettriche, differenti per potenza e capacità della batteria.

Epiq 40 dispone di un motore da 99 kW (135 CV) e 267 Nm di coppia massima, alimentato da una batteria con capacità lorda di 38,5 kWh, pari a 37 kWh netti. L’autonomia dichiarata supera i 310 km, mentre la ricarica dal 10 all’80% richiede 23 minuti.

Epiq 55 utilizza invece un motore da 155 kW (211 CV) e 290 Nm di coppia, abbinato a una batteria da 55 kWh lordi e 52 kWh netti. In questa configurazione, il SUV accelera da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e raggiunge un’autonomia fino a 440 km. Il tempo dichiarato per passare dal 10 all’80% di carica è di 24 minuti.

Entrambe le versioni raggiungono una velocità massima di 160 km/h e dispongono della frenata rigenerativa, della modalità di avanzamento per inerzia e dell’assistente ECO. Quest’ultimo fornisce indicazioni attraverso il quadro strumenti digitale per favorire una guida più efficiente e contenere i consumi energetici.

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