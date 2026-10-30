Migliori concessionari auto in Emilia-Romagna e Toscana: dove comprare e come scegliere senza sbagliare

Comprare un’auto in Emilia-Romagna e Toscana: da dove cominciare?

Comprare un’automobile è una decisione importante, soprattutto oggi che i prezzi delle vetture nuove sono aumentati sensibilmente rispetto a pochi anni fa. Tra offerte online, finanziamenti, auto usate garantite e nuovi marchi automobilistici, orientarsi non è sempre facile.

Come riconoscere un buon concessionario? È meglio acquistare vicino a casa oppure cercare un’offerta più conveniente anche a cento chilometri di distanza? Come capire se un’auto usata è davvero un buon affare?

Per aiutare gli automobilisti, Infomotori ha analizzato i concessionari presenti nella Guida Top Dealers Italia 2027, che seleziona 85 realtà della distribuzione automobilistica italiana sulla base di criteri come affidabilità, solidità aziendale, qualità del servizio e soddisfazione dei clienti.

In Emilia-Romagna e Toscana sono presenti numerosi concessionari selezionati, alcuni profondamente radicati nel territorio, altri appartenenti a grandi gruppi nazionali.

Vediamo quali sono e, soprattutto, come utilizzare queste informazioni per acquistare meglio.

Emilia-Romagna: dove cercare un concessionario affidabile

L’Emilia-Romagna è conosciuta in tutto il mondo come la Motor Valley, ma non è soltanto la patria delle grandi sportive italiane. È anche una regione con una rete di concessionari particolarmente sviluppata, dove trovare automobili nuove, usate, ibride ed elettriche.

Tra i concessionari selezionati dalla Guida Top Dealers Italia 2027 troviamo Autoclub SpA, presente tra Modena, Reggio Emilia e Bologna, e Ferri SpA, con una rete di sedi che copre Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

A Modena e Ferrara opera Franciosi, mentre Gruppo Ghedini, Stefauto e Stracciari rappresentano importanti punti di riferimento per chi cerca un’automobile nelle province di Bologna e Ferrara.

Gruppo Morini dispone di una rete che coinvolge diverse province emiliano-romagnole, mentre Motorsclub opera tra Modena e Reggio Emilia.

La scelta si amplia considerando i grandi gruppi presenti nella regione, come Autotorino, Bossoni, Eurocar, Renord e Tomasi Auto, che ha recentemente inaugurato un nuovo maxistore dedicato all’usato a Parma.

Il consiglio di Infomotori: confrontate almeno tre preventivi

Non fermatevi al primo concessionario, anche quando l’offerta sembra interessante.

Per confrontare correttamente i prezzi, richiedete sempre preventivi riferiti alla stessa versione dell’automobile, con identiche motorizzazione, dotazioni e condizioni di acquisto.

Un’auto proposta a 24.000 euro potrebbe sembrare più conveniente di una da 25.000 euro, ma la differenza può scomparire se la prima richiede un finanziamento costoso o non comprende accessori importanti.

Chiedete sempre il prezzo finale chiavi in mano, specificando se volete acquistare con o senza finanziamento.

Toscana: quali concessionari scegliere tra Firenze, Pisa, Livorno e Siena

Anche la Toscana offre una rete distributiva importante, con concessionari che operano su più province e rappresentano numerosi marchi automobilistici.

Tra i selezionati dalla Guida Top Dealers Italia 2027 troviamo Birindelli Auto, presente nelle province di Firenze, Prato, Lucca, Livorno, Pistoia e Arezzo.

Gruppo Scotti dispone di una rete estesa tra Pisa, Livorno, Siena, Grosseto e Firenze, mentre Scotti Ugo Automobili opera nelle medesime province con una propria organizzazione commerciale.

Nell’area fiorentina e aretina troviamo International Motors; a Empoli è presente Tinghi Motors, mentre Truck Italia opera attraverso una rete che comprende anche altre regioni.

La scelta si amplia considerando Eurocar, presente anche nelle province di Firenze e Arezzo.

Il consiglio di Infomotori: guardate oltre il prezzo dell’automobile

Prima di firmare, verificate quanto dista il centro assistenza autorizzato più vicino a casa vostra.

Acquistare un’automobile a 150 chilometri di distanza può essere conveniente, ma se per ogni intervento dovete affrontare un lungo viaggio il risparmio iniziale potrebbe ridursi.

Chiedete inoltre se il concessionario mette a disposizione un’auto sostitutiva durante gli interventi e quali servizi sono compresi nella manutenzione programmata.

Un buon servizio post-vendita può fare la differenza per molti anni.

Auto usata: sette controlli indispensabili prima di firmare

Il mercato dell’usato rappresenta oggi una delle alternative più interessanti per chi desidera cambiare automobile senza affrontare i costi di un modello nuovo.

Ma attenzione: non tutte le auto usate sono uguali e una garanzia commerciale non sostituisce i controlli prima dell’acquisto.

Ecco sette verifiche che consigliamo sempre.

1. Controllate i chilometri. Non limitatevi a leggere il contachilometri. Richiedete documentazione dei tagliandi e verificate la coerenza del chilometraggio con le revisioni registrate.

2. Verificate la storia dell’automobile. Chiedete se il veicolo ha subito incidenti importanti, quali riparazioni sono state effettuate e se sono disponibili fatture o documenti degli interventi.

3. Fate una prova su strada. Provate l’automobile sia in città sia su percorsi extraurbani. Ascoltate eventuali rumori anomali e controllate frenata, sterzo e cambio.

4. Leggete attentamente la garanzia. Se acquistate da un professionista, informatevi sulla garanzia legale di conformità. La durata ordinaria è di due anni, ma per l’usato può essere concordata una riduzione, comunque non inferiore a un anno. Una garanzia commerciale aggiuntiva può offrire ulteriori coperture, ma è importante conoscerne limiti ed esclusioni.

5. Controllate pneumatici e freni. Quattro pneumatici nuovi e un intervento sui freni possono incidere sensibilmente sul costo effettivo dell’acquisto.

6. Verificate eventuali vincoli sul veicolo. Prima di concludere il contratto, controllate la presenza di fermi amministrativi, ipoteche o altri vincoli attraverso i servizi ufficiali disponibili.

7. Fate mettere tutto per iscritto. Chilometraggio dichiarato, condizioni del veicolo, lavori promessi, accessori e data di consegna devono comparire nella documentazione contrattuale.

Il consiglio più importante? Se avete dubbi, fate controllare l’automobile da un meccanico indipendente prima dell’acquisto.

Finanziamento auto: attenzione alla rata troppo conveniente

Un’automobile pubblicizzata a 199 euro al mese può sembrare un affare, ma quel numero da solo dice molto poco.

Per conoscere il costo reale bisogna considerare l’anticipo, il numero delle rate, gli interessi, le eventuali commissioni e soprattutto la maxi-rata finale.

Prima di firmare, chiedete sempre il SECCI, il documento informativo europeo che permette di confrontare le condizioni del credito.

Controllate il TAEG, che rappresenta un indicatore molto più utile della sola rata mensile.

Facciamo un esempio puramente indicativo: un finanziamento con 5.000 euro di anticipo, 36 rate da 249 euro e una maxi-rata finale di 12.000 euro comporta pagamenti complessivi per 25.964 euro, prima di eventuali ulteriori costi non inclusi nell’esempio.

Non significa necessariamente che sia una cattiva proposta, ma è fondamentale conoscere l’importo totale prima di decidere.

Chiedete sempre al concessionario anche un preventivo per il pagamento senza finanziamento. Potrete così confrontare le due soluzioni.

Auto elettrica o ibrida: cosa chiedere prima di acquistare

In Emilia-Romagna e Toscana cresce l’offerta di automobili elettriche, ibride e plug-in hybrid, ma scegliere la tecnologia giusta richiede qualche valutazione pratica.

Se percorrete prevalentemente tragitti urbani e potete ricaricare a casa, un’automobile elettrica potrebbe essere particolarmente interessante.

Se invece affrontate spesso lunghi viaggi e non disponete di una possibilità di ricarica regolare, conviene valutare attentamente le alternative ibride.

Prima di acquistare un’elettrica usata, chiedete informazioni sullo stato di salute della batteria, possibilmente attraverso un controllo documentato.

Verificate inoltre la garanzia residua della batteria, la potenza di ricarica e la presenza dei cavi necessari.

Per le ibride plug-in, valutate quanto spesso potrete ricaricare: se viaggiate quasi sempre con la batteria scarica, i consumi reali potrebbero essere meno convenienti del previsto.

Il miglior concessionario non è necessariamente quello più grande

La Guida Top Dealers Italia 2027 offre uno strumento utile per individuare operatori selezionati secondo criteri che vanno oltre il semplice numero di automobili vendute.

Ma la scelta finale deve tenere conto delle esigenze personali.

Per chi cambia automobile ogni tre anni, possono essere importanti le formule finanziarie e la valutazione dell’usato. Per chi vuole tenere la vettura dieci anni, diventano fondamentali la qualità dell’assistenza, i costi di manutenzione e la disponibilità dei ricambi.

Un piccolo concessionario ben organizzato può offrire un servizio eccellente, così come un grande gruppo può garantire vantaggi grazie alla disponibilità di numerosi veicoli e a una rete di assistenza articolata.

La regola d’oro di Infomotori è semplice: scegliete il concessionario che vi offre il miglior equilibrio tra prezzo, trasparenza, qualità del veicolo e assistenza dopo la vendita.

Per conoscere i concessionari selezionati in Emilia-Romagna e Toscana e approfondire le loro caratteristiche, è possibile consultare l’articolo dedicato pubblicato su Top Dealers Italia e la Guida 2027.

La selezione rappresenta un utile punto di partenza, ma il preventivo, le condizioni contrattuali e l’esperienza diretta restano fondamentali per effettuare un acquisto consapevole.